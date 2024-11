Đại gia hải sản trốn truy nã 14 năm

Chiều 9/11, Công an TP. Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã bắt đối tượng Lê Kim Nữ (SN 1983, ngụ thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, Phú Yên), thực hiện thủ tục di lý về Phú Yên và tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ, chiều 6/10/2012, Lê Kim Nữ được Nguyễn Phú Nông (SN 1979, ngụ thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, TX. Đông Hòa, Phú Yên) chở bằng xe máy để đi trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Tại nhà ông Ngô Thanh Xuân (SN 1966, ngụ P.2, TP. Tuy Hòa), Nữ đứng bên ngoài canh chừng, còn Nông đột nhập vào trong nhà trộm chiếc ti vi thì bị chủ nhà và người dân truy đuổi, bắt được các 2 đối tượng bàn giao đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Lê Kim Nữ khai nhận tên giả là Huỳnh Thị Tuyết, là vợ của Nông. Do đang nuôi con nhỏ nên Nữ được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Lợi dụng được tại ngoại, Nữ trốn khỏi địa phương.

Ngày 06/12/2013, Lê Kim Nữ bị CSĐT Công an TP. Tuy Hòa truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”. Đối tượng Nguyễn Phú Nông bị xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”.

Qua xác minh tiền án tiền sự, Cơ quan điều tra phát hiện Lê Kim Nữ đang trốn truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào tháng 9/2010, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An (Phú Yên) ra quyết định truy nã trên toàn quốc.

Đến tháng 10/2024, Công an TP. Tuy Hòa phát hiện đối tượng khả nghi là Lê Kim Nữ đang lẩn trốn tại các tỉnh miền Bắc. Từ đó, Cơ quan điều tra xác định Nữ đang chung sống như vợ chồng với một người đàn ông ở huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc). Hiện tại, Nữ đang kinh doanh hải sản và có đời sống kinh tế tốt.

Qua xác minh danh tính đối tượng, Công an TP. Tuy Hòa phối hợp Công an huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) tổ chức truy bắt đối tượng Lê Kim Nữ.

Tác giả: Dương Vương

Nguồn tin: congly.vn