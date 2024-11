Công an vận động, đối tượng đầu thú sau 11 năm trốn truy nã

Lực lượng công an làm thủ tục tiếp nhận đầu thú đối với Nguyễn Thanh Bông

Ngày 4-11, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an huyện Bố Trạch vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Bông (SN 1974; ngụ xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) ra đầu thú sau 11 năm lẩn trốn.

Trước khi Nguyễn Thanh Bông đầu thú, công an xác định đối tượng này lẩn trốn và sinh sống tại tỉnh Bình Dương.

Các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã kết hợp với Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP HCM thuyết phục gia đình vận động Bông đầu thú.

Ngay sau khi đến Công an xã Thanh Trạch đầu thú, Bông được Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an huyện Bố Trạch đưa đến trại tạm giam của công an tỉnh để thi hành án.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thanh Bông phạm tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép", bị tòa án tuyên phạt 48 tháng tù giam. Tuy nhiên, sau khi được hoãn thi hành án do là lao động chính trong gia đình, Bông đã bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2013.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động