Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em sau 22 năm trốn truy nã

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Trường Thọ (sinh năm 1987, nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) theo quyết định truy nã ngày 14/3/2002 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa về tội Hiếp dâm trẻ em quy định tại Điều 112 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Thời gian tới, rất mong quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Đồng thời, cơ quan công an đề nghị thân nhân, gia đình của các đối tượng truy nã hiện đang lẩn trốn vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

