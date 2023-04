Đã xác định được vị trí xác máy bay trực thăng rơi

Trong cả đêm 5/4, việc tìm kiếm cứu nạn máy bay trực thăng rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh được triển khai. Có 17 phương tiện và 100 cán bộ chiến sĩ và người dân tham gia tìm kiếm trong cả đêm qua. Trên máy bay có 5 người và hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 nạn nhân. Trong sáng nay (6/4) nhiều đội thợ lặn của hải quân và các tàu sẽ tiếp tục ra tiếp cận hiện trường tìm kiếm nạn nhân và trục vớt các phần còn lại của máy bay.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Trung tâm Điều hành Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng cho biết: ''Hiện các lực lượng đã được bổ sung thêm ra hiện trường. Có 30 phương tiện cùng khoảng 400 cán bộ chiến sĩ trong đó lực lượng quân sự là nòng cốt, đã phân chia khu vực và tiếp tục tìm kiếm. Hiện đã tìm được 3 người, còn 2 người mất tích. Đến 2h ngày 6/4, thợ lặn của hải quân đã triển khai lặn tại vị trí xác máy bay rơi và tìm được vị trí xác máy bay, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 2 người còn lại. Chúng tôi tiếp tục mở rộng tìm kiếm cả dưới nước và trên bề mặt''.

Trước đó, theo thông tin từ Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng: Máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16 giờ 56 phút, đã mất liên lạc lúc 17 giờ 15 phút.

Theo thông tin từ văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thì đây là chuyến bay thứ 4 trong ngày của chiếc máy bay này. Trong số 5 người bị nạn có 4 khách du lịch đến từ Đà Nẵng.

