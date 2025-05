Đã tìm thấy th.i th.ể n.ạn nh.ân cuối cùng trong vụ sạt lở đất ở Lai Châu

Đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ sạt lở.

Thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy.

Các lực lượng tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở.

Hiện tại, các lực lượng đã tìm thấy thi thể của 5 nạn nhân, gồm:

1. Lương Văn Hà (Giới tính nam, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú: Xã Nậm Nhỏng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An)

2. Phàn Lao Lở (Giới tính nam, sinh năm 2009, hộ khẩu thường trú: Bản Lản Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu)

3. Lý Lao San (Giới tính nam, sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú: Bản Lả Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu)

4. Tẩn U Mẩy (Giới tính nữ, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú: Bản Lản Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu)

5. Tẩn Sử Mẩy (Giới tính nữ, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú: Bản Lản Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu)

4 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, gồm:

1. Đoàn Văn Vinh (Giới tính nam, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú: Xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An)

2. Lự Văn Phần (Giới tính Nam, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: Xã Nậm Nhỏng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An)

3. Lữ Văn Thân (Giới tính Nam, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: Xã Nậm Nhỏng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An)

4. Lường Văn Sinh (Giới tính Nam, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú: Xã Nậm Nhỏng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An)

