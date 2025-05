Hiện trường vụ sạt lở thủy điện khiến nhiều người chết, bị thương

Trưa ngày 17-5, các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân còn bị vùi lấp thi công dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A, thuộc bản Lản Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ. Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường có ông Giàng A Tính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Công an Lai Châu

Lực lượng chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Công an Lai Châu

Trước đó, đến 8 giờ sáng cùng ngày 17-5, các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở. Do trời mưa, khiến công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến đến 9 giờ 30, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Giàng A Tính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở đất khi thị công công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A. Trong đó, 2 nạn nhân được xác định là T.S.M. và L.L.S., người còn lại đang xác định danh tính.

Video lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Nguồn: Công an Lai Châu

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 10 giờ 30 ngày 16-5, tại công trường đang thi công của công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A thuộc bản Lản Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ. Vụ sạt lở khiến 5 người mất tích gồm: L.V.H. (SN 1987, quê Nghệ An), P.L.L. (SN 2009, ở Lai Châu), L.L.S. (SN 2008, ở Lai Châu), T.U.M. (SN 1984, ở Lai Châu), T.S.M. (SN 1986, ở Lai Châu). Danh tính 4 người bị thương gồm: Đ.V.V. (SN 1984, ở Nghệ An), L.V.P. (SN 1985, ở Nghệ An), L.V.T. (SN 1985, ở Nghệ An), L.V.S. (SN 1970, quê Nghệ An).

Nguyên nhân ban đầu xác định do những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa to kéo dài gây sạt lở đất.

Địa hình dốc đứng khiến việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Công an Lai Châu

Những nén nhang thắp cho người gặp nạn tại hiện trường. Ảnh: Theo công an Lai Châu

Người nhà các nạn nhân đau buồn chờ tin tức người thân. Ảnh: Công an Lai Châu

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân. Ảnh: Công an Lai Châu

Liên quan đến vụ việc trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở tại công trường thi công công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A. Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng tập trung tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích; tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp điều tra, xác định rõ nguyên nhân sự cố để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn thi công xây dựng, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có sai phạm) theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ngay các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương.

Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết, phối hợp UBND tỉnh Lai Châu khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân, khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở.

