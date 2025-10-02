Đã tìm thấy 4 thi thể thuyền viên trong vụ tàu cá bị chìm khi neo đậu ở cửa Gianh

Lúc 2 giờ 30 phút sáng nay (2/10), Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo có 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ). Vị trí phát hiện thi thể cách Trạm kiểm soát Biên phòng Roòn khoảng 800m về phía Nam. Đơn vị đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, thông báo chính quyền địa phương, Công an xã, Viện Kiểm sát phối hợp xử lý.

Qua kiểm tra, trong túi quần nạn nhân có căn cước công dân mang tên Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1989, quê quán ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Lực lượng chức năng tiến hành xác minh, anh Bình là thợ máy tàu BV.92756-TS.

Hiện trường tìm thấy thi thể ngư dân mất tích

Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích dọc theo bờ biển. Lực lượng cứu nạn cứu hộ cũng nhận định những nạn nhân có thể trôi dạt ra phía Bắc, tuy nhiên cần phân tích, đánh giá kỹ dòng hải lưu, hướng gió để điều chỉnh phương án tìm kiếm chặt chẽ, quyết liệt hơn.

Như VOV đã đưa tin, lúc 23 giờ 30 ngày 28/9, 2 tàu cá mang số hiệu BV.92756-TS và BV.92754-TS đang neo đậu tại bờ Bắc Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị thì bị đứt dây neo, trôi tự do và gặp nạn.

Trước đó, lúc 22 giờ 30 phút ngày 28/9, khi bão số 10 đã giảm cấp, ngoài 2 thuyền viên ở lại trên tàu trực bão, 11 thuyền viên khác cũng trở lại tàu để kiểm tra. Đến khoảng 23 giờ, trên biển có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu này đã bị đứt dây neo, không nổ máy được, tàu trôi tự do dẫn đến gặp nạn. Ngay sau đó, 4 thuyền viên bơi được vào bờ, 9 thuyền viên còn lại trên tàu đều trôi ra biển.

Ngày 29/9, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá BV-92756-TS trôi dạt vào bờ biển thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng triển khai trục vớt chiếc tàu này để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến thời điểm điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể trong số 9 thuyền viên gặp nạn, hiện vẫn còn 5 nạn nhân mất tích.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV