Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp giữ chức bí thư Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: H.B.

Nhiệm kỳ qua, 2 Đảng bộ (Công an Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam trước đây) luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương.

Trong nhiệm kỳ, tỉ lệ phá án hình sự đạt 86,7%, riêng án đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,68%.

Công tác tham mưu, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả. Không để xảy ra "điểm nóng", không hình thành các tổ chức tội phạm nguy hiểm...

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy Công an Đà Nẵng - Ảnh: H.B.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Công an Đà Nẵng khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người, trong đó Ban thường vụ gồm 9 người.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - giám đốc Công an Đà Nẵng, được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy; đại tá Nguyễn Đại Đồng - phó giám đốc, giữ chức phó bí thư Đảng ủy Công an Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp sinh năm 1968, quê ở huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Ông Hợp là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân.

Tháng 5-2022, khi đang giữ chức phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), đại tá Nguyễn Hữu Hợp được bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình từ ngày 1-6-2022.

Ngày 20-8, tại Công an tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hữu Hợp - giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình - đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Ngày 29-10-2024, ông Hợp được thăng cấp hàm thiếu tướng.

Sau sáp nhập Công an tỉnh Quảng Nam và Công an Đà Nẵng, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp giữ chức giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ