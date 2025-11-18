Đà Nẵng công bố nhân sự Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025–2030

Ngày 18-11, UBND thành phố Đà Nẵng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND thành phố. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.

Ông Phạm Đức Ấn Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND thành phố. Ảnh: Bùi Ngọc

Các ông Tô Văn Hùng, Nguyễn Đăng Huy và Nguyễn Xuân Đức được chỉ định làm Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định chỉ định 8 ủy viên, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Đăng Huy được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Các Phó Chủ nhiệm gồm ông Bùi Phước Sơn (Phó Chủ nhiệm thường trực), ông Nguyễn Văn Hợi và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết.

Tác giả: B.Vân

Nguồn tin: Báo Người lao động