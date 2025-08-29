Đà Nẵng: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh 'tặng quà 100.000 đồng' dịp Quốc khánh 2/9

Công an TP Đà Nẵng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: CV.

Theo Phòng PA05, Công an TP Đà Nẵng, ngay sau khi Chính phủ công bố chính sách hỗ trợ này, nhiều chiêu thức gian lận đã xuất hiện như: gửi tin nhắn, email kèm đường link giả mạo với nội dung “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”; giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước gọi điện “hướng dẫn nhận tiền hỗ trợ” rồi yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin chuyển khoản; thậm chí lập fanpage, website mạo danh cơ quan công quyền để thu thập dữ liệu cá nhân.

Công an TP Đà Nẵng khẳng định, mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều thực hiện công khai qua UBND các cấp, cơ quan Nhà nước hoặc hệ thống ngân hàng. Người dân tuyệt đối không cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không truy cập đường link lạ hay tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, cần kiểm chứng qua chính quyền địa phương, ngân hàng hoặc báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Tác giả: Chí Đại

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết