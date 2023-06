Đã bắt giữ 45 nghi phạm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Chiều 13/6, trả lời PV VTC News, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt thêm 6 nghi phạm, nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên 45 người trong vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Trong số này, 2 nghi phạm tự ra đầu thú trong đêm 12/6.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan khác còn đang bỏ trốn. Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi những nghi phạm chủ động đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động xuất quân truy bắt các đối tượng trong chiều 13/6.

Trước đó, rạng sáng 11/6, một nhóm người chưa rõ danh tính dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur khiến một số cán bộ, người dân tử vong.

Quá trình bắt giữ các nghi phạm, lực lượng chức năng giải cứu 2 con tin, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng, trong đó có cả súng trường CKC.

Chiều 11/6, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sĩ công an xã hy sinh trong vụ tấn công.

Theo đó, Bộ trưởng Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá đối với Đại uý Hoàng Trung (SN 1981, quê Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin), truy thăng cấp bậc hàm lên Đại uý đối với Thượng uý Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994, quê Yên Thành, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin).

Truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá đối với Đại uý Trần Quốc Thắng (SN 1989, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin), truy thăng cấp bậc hàm lên Đại uý đối với Thượng uý Hà Tuấn Anh (SN 1991, quê Triệu Sơn, Thanh Hoá, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin).

Ngày 12/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ tấn công vào trụ sở UBND xã tại huyện Cư Kuin.

Bốn liệt sĩ thuộc Bộ Công an gồm: Liệt sĩ Hoàng Trung - Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Liệt sĩ Trần Quốc Thắng - Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Liệt sĩ Hà Tuấn Anh - Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân - Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur.

Hai liệt sỹ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur; Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu.

