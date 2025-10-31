Đã bán xe nhưng chưa sang tên: Chủ cũ cần làm gì để tránh liên lụy 'phạt nguội'?

Hiện thủ tục khá thông thoáng, tạo điều kiện cho người sử dụng xe đã qua nhiều đời chủ thực hiện sang tên - Ảnh: HỒNG QUANG

Hiện nay, hệ thống camera xử lý vi phạm có tích hợp trí tuệ nhân tạo (camera AI) đang được triển khai nhanh chóng trên toàn quốc. Hàng nghìn cụm camera AI sẽ được lắp đặt tại Hà Nội, TP.HCM và các tuyến cao tốc trong thời gian tới - theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông.

Cùng thời điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe, nhằm kết nối, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tham mưu các biện pháp siết chặt quản lý phương tiện, đặc biệt là xe máy qua nhiều đời chủ, nhằm ràng buộc rõ ràng hơn trách nhiệm của chủ xe, tránh phát sinh tranh chấp hoặc vi phạm hành chính liên quan đến việc không sang tên.

Những ngày qua, nhiều người đã bán xe từ lâu nhưng chưa sang tên đổi chủ (chưa làm thủ tục thu hồi biển số) bày tỏ lo lắng vì nguy cơ phải chịu trách nhiệm về chiếc xe vẫn đứng tên mình. Thậm chí một số người đã nhận được thông báo xử lý phạt nguội dù đã bán xe từ lâu.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết theo quy định về đăng ký xe (ô tô và xe máy), biển số xe (5 số) đã được định danh theo căn cước của cá nhân hoặc theo mã số định danh doanh nghiệp, mã số thuế đối với cơ quan, tổ chức. Tức là biển số xe sẽ "đi theo người".

Chính vì vậy chủ xe (đứng tên trên đăng ký xe) sẽ phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ căn cứ vào dữ liệu đăng ký xe để gửi thông báo vi phạm tới chủ xe. Vì vậy chủ xe dù đã bán xe, không còn sử dụng xe này nhưng vẫn bị "liên lụy".

Đáng chú ý, trong các trường hợp xảy ra tai nạn hoặc vi phạm pháp luật khác liên quan chiếc xe, thì chủ xe còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của xe.

Khi nhận được thông báo vi phạm, chủ xe cần phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để xác định người cầm lái/thực hiện hành vi vi phạm.

Để tránh những rủi ro về pháp lý, chủ xe đã chuyển nhượng xe nhưng chưa thực hiện các thủ tục sang tên, chuyển chủ theo quy định, cần đến cơ quan đăng ký xe để thực hiện khai báo, cung cấp thông tin về phương tiện cho cơ quan đăng ký hoặc thực hiện thu hồi biển số xe.

Đối với người mua xe qua nhiều đời chủ, không tìm được chủ xe đứng tên trên giấy đăng ký xe, phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi biển số và đăng ký xe đứng tên mình.

Hiện thủ tục khá thông thoáng, tạo điều kiện cho người sử dụng xe đã qua nhiều đời chủ (trong vòng 30 ngày sẽ được cấp đăng ký mới).

Cục Cảnh sát giao thông khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra, đối chiếu thông tin về đăng ký xe, giấy phép lái xe của mình qua VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, để phát hiện sai sót và điều chỉnh kịp thời. Đây là hành động thiết thực bảo vệ quyền lợi chính đáng và tránh bị gán trách nhiệm pháp lý khi dữ liệu chưa cập nhật đầy đủ. Theo kế hoạch, đến ngày 31-12 toàn bộ dữ liệu phương tiện trên hệ thống sẽ được chuẩn hóa, đảm bảo đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch". Trong giai đoạn tiếp theo (đến hết năm 2025 và đầu 2026), Cục Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với công an các địa phương tiếp tục rà soát, loại bỏ những phương tiện không còn lưu thông, đảm bảo dữ liệu quốc gia luôn chính xác và cập nhật.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ