Cựu vương V.League nhận được 'món quà' tiền tỷ để tham gia giải hạng Nhất

Long An sẽ được nhà tài trợ mới rót tiền và nhân sự

Ngày 29/8, đơn vị chủ quản của CLB bóng đá Long An đã gửi công văn tới công ty VPF, xác nhận tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2024/25. Trong công văn, đội bóng Long An cũng nói rằng xin được rút lại công văn gửi đến BTC giải, VPF về việc không tham gia giải hạng Nhất. Như vậy, đội bóng Long An sau khi được đơn vị chủ quản cũ trả về Sở VH-TT&DL Long An thì sẽ được chuyển giao cho đơn vị mới vận hành, hoạt động.

Cụ thể, hôm 26/8, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Long An xác nhận rằng đã có đơn vị nhà tài trợ mới “rót” hàng tỷ đồng cho đội bóng tiếp tục hoạt động và tham gia giải hạng Nhất. Liên quan đến vấn đề lực lượng, do hiện tại nhân sự đội bóng chỉ còn gần 10 cầu thủ nên nhà tài trợ mới của Long An sẽ mượn lứa U21 HAGL mới vô địch giải U21 QG 2024 về thi đấu tại giải hạng Nhất. Như vậy, cả vấn đề tài chính và cầu thủ của Long An đã được giải quyết triệt để, qua đó đủ điều kiện tham gia giải hạng Nhất QG 2024/25.

Công văn của Long An gửi đến VPF ngày 29/8

Như vậy, giải hạng Nhất Quốc gia 2024/25 sẽ có 11 đội tham dự, sau khi Long An, Khánh Hoà và Đồng Nai đồng loạt nhận được hỗ trợ tài chính. Định Hướng Phú Nhuận là đội bóng duy nhất xin rút khỏi giải. Liên quan đến Điều lệ giải và các suất thăng hạng, xuống hạng ở mùa giải 2024/25 sắp được BTC giải công bố. Ở mùa giải gần nhất, khi Bình Thuận rút lui, giải hạng Nhất chỉ còn 11 đội và đã có 1,5 suất thăng và 1 suất xuống hạng. Nhiều khả năng, mùa giải 2024/25 sẽ tiếp tục được áp dụng với các suất lên-xuống hạng như mùa 2023/24.

Hiện VPF đang chỉ đạo BTC giải lên kế hoạch và thời gian bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho giải hạng Nhất QG.

BTC giải hạng Nhất cũng đã thông báo dời ngày bốc thăm xếp lịch giải đấu này. Trước đó, BTC giải hạng Nhất dự định ngày bốc thăm sẽ là 29/8. Tuy nhiên, sau khi có những chuyển động mới về lực lượng tham dự giải, BTC tiếp tục dời ngày bốc thăm xếp lịch để chờ ổn định thành phần tham dự mùa giải mới.

Tác giả: Thành Văn

Nguồn tin: bongdaplus.vn