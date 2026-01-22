Cứu sống bệnh nhi 7 tuổi bị dị vật đường hô hấp do hóc đầu bút

Dị vật là đầu ngòi bút, bề dày thành khoảng 1,8 mm, chiều dài khoảng 18 mm.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng ho sặc sụa, khò khè, khó thở. Bệnh nhi đã ngậm đầu ngòi bút vào miệng và không may để dị vật này rơi vào đường thở.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị hóc dị vật đường hô hấp. Sau khi chụp CT ngực, kết quả ghi nhận dị vật hình ống, bề dày thành khoảng 1,8 mm, chiều dài khoảng 18 mm, nằm tại phế quản thùy dưới trái, gây cản trở thông khí.

Hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhi được chỉ định nội soi phế quản cấp cứu lấy dị vật. Thủ thuật được tiến hành an toàn, không ghi nhận biến chứng trong và sau can thiệp.

Bệnh nhi 7 tuổi được chỉ định nội soi phế quản cấp cứu lấy dị vật.

Sau thủ thuật, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

BSCKI. Hồ Sĩ Ngọc Tiến - Khoa Nhi Hô hấp, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng khuyến cáo, khi trẻ có thói quen ngậm bút, cắn bút, các bộ phận này có thể rơi trực tiếp vào đường hô hấp, dễ lọt sâu vào phế quản, gây tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn đường thở. Trong trường hợp dị vật gây bít tắc hoàn toàn đường thở, trẻ có thể ngừng thở và tử vong chỉ trong vài phút nếu không được xử trí kịp thời.

Do đó, phụ huynh và giáo viên khi thấy trẻ có biểu hiện bất thường như ho sặc sụa đột ngột, khò khè, khó thở, đau ngực, nói khàn hoặc ho kéo dài sau một cơn sặc cần đưa đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và xử trí.

Tác giả: Hoài Hân

Nguồn tin: congly.vn