Cựu sao Liverpool bị ném lựu đạn

Benayoun từng có thời gian sát cánh với Torres ở Liverpool. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra lúc 11 giờ đêm chủ nhật, khi một kẻ đi xe máy dừng lại trước cửa nhà Benayoun và ném lựu đạn vào cánh cửa chính. Vụ nổ tạo ra một đám cháy trước khi thủ phạm nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát và lính cứu hỏa lập tức có mặt để khống chế ngọn lửa. Rất may, không có thương vong về người, dù ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Cảnh sát Israel đang điều tra vụ việc và cho biết đây có khả năng là một vụ tấn công hình sự, không phải khủng bố.

Benayoun, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử tuyển Israel, chia sẻ trong trạng thái bàng hoàng: "Tôi chắc chắn đây là sự nhầm lẫn. Tôi không tin rằng lựu đạn được nhắm vào gia đình tôi. Ban đầu tôi tưởng là nổ bình gas nên mới gọi cứu hỏa. Chỉ đến khi cảnh sát phát hiện phần còn lại của quả lựu đạn, chúng tôi mới hiểu chuyện gì thực sự xảy ra".

Trong suốt sự nghiệp, Benayoun thi đấu gần 200 trận tại Premier League trong màu áo các CLB lớn như Liverpool, Chelsea, West Ham và Arsenal. Anh treo giày năm 2019 sau 22 năm thi đấu chuyên nghiệp, với 728 trận và 173 bàn thắng.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn