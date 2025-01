Cựu Phó trưởng phòng Vietcombank Nghệ An chiếm đoạt hơn 47 tỷ đồng

Theo đó, TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nga (SN 1984), trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Kiều Nga nguyên là Phó trưởng phòng quản lý khách hàng bán lẻ tại ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Nghệ An.

Từ năm 2022, do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ, Nga đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để xác nhận số dư tài khoản, chứng minh tài chính cho công ty của chồng Nga và đảo khế cho ngân hàng, Nga đã chiếm đoạt của 4 bị hại ở Nghệ An với tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng.

Trong đó có trường hợp chị Dương Thị T. L. (SN 1978, trú TP Vinh) bị nữ cán bộ ngân hàng này lừa đảo nhiều nhất là với số tiền gần 24 tỷ đồng.

Sau thời gian đòi nợ nhưng không được, các bị hại đã làm đơn tố cáo Nga lên công an. Ngày 2/8/2023, Nguyễn Thị Kiều Nga bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai vì làm ăn thua lỗ nên đã lừa vay tiền của người này để trả cho người kia.

Được biết, bị cáo Nga bắt đầu làm trong ngành ngân hàng từ năm 2006. Việc tham gia bất động sản ở Phú Quốc khiến nữ Phó trưởng phòng này rơi cảnh thua lỗ, nợ nần.

Hiện, sau 1 ngày xét xử, do bị cáo Nga khai thông tin về việc trả tiền cho một bị hại chưa rõ ràng, nên HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để xác minh lại thông tin này.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn