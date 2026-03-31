Cựu Phó Cục trưởng nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng rồi che giấu bằng giấy vay nợ

Sáng 31/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty Hoàng Dân và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) bị xét xử vắng mặt.

Trước khi bị khởi tố, bị cáo Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện đang bị truy nã. Trước khi mở tòa, TAND TP Hà Nội đã kêu gọi bị cáo Thanh ra đầu thú và có mặt tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho mình. Tuy nhiên, khi phiên tòa diễn ra bị cáo Thanh vẫn không có mặt.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, bị cáo Thanh đã nhận tiền nhiều lần từ bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp này trúng thầu trái quy định tại một số dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ quản lý.

Theo đó, tại Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng ở Hòa Bình, cuối năm 2018, bị cáo Dân gặp bị cáo Thanh và được gợi ý liên danh với Tổng Công ty Trường Sơn và Tổng Công ty Thủy lợi 4 để thực hiện gói thầu số 17.

Bị cáo Thanh còn hướng dẫn bị cáo Dân gặp cấp dưới là bị cáo Tạ Văn Thuyết (Giám đốc Ban 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) để được tạo điều kiện tham gia đấu thầu. Sau đó, liên danh của Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu trị giá hơn 608 tỷ đồng.

Tại Dự án hồ chứa nước Bản Mồng ở Nghệ An, sau khi được bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) đồng ý tạo điều kiện, bị cáo Dân được giới thiệu gặp bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ), rồi gặp bị cáo Thanh. Gặp nhau, bị cáo Dân hứa sẽ có quà cảm ơn nếu được hỗ trợ trúng thầu và bị cáo Thanh đồng ý.

Sau Tết Nguyên đán năm 2018, bị cáo Dân mang 5 tỷ đồng đến phòng làm việc của bị cáo Hoàng Xuân Thịnh (cựu Giám đốc Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) để cảm ơn. Khi được báo cáo về khoản tiền này, bị cáo Thanh chỉ đạo chia cho bị cáo Thịnh 2,5 tỷ đồng, cá nhân bị cáo Thanh nhận 1,25 tỷ đồng, phần còn lại chia cho các cá nhân trong Ban 4.

Ngoài các khoản tiền trên, bị cáo Dân còn hai lần trực tiếp đưa tiền cho bị cáo Thanh tổng cộng 10 tỷ đồng. Một lần, bị cáo Dân đưa 5 tỷ đồng trên ô tô riêng của bị cáo Thanh. Lần khác, bị cáo Dân đưa thêm 5 tỷ đồng cho bị cáo Thanh trên đường.

Tại phiên tòa, bị cáo Dân khai, bị cáo Thanh chủ động liên hệ nói đang cần tiền mua đất và xử lý công việc nên đề nghị bị cáo “cho mượn 10 tỷ đồng”. Sau đó, bị cáo Thanh gặp bị cáo Dân trả 5 tỷ đồng kèm một giấy vay nợ 10 tỷ đồng do bị cáo Thanh soạn sẵn.

Bị cáo Dân khẳng định, mình đã ký vào giấy vay tiền và nhận lại 5 tỷ đồng. 5 tỷ đồng còn lại thì bị cáo Dân hiểu rằng, đó là tiền “cảm ơn” bị cáo Thanh. Bị cáo Dân giải thích về giấy vay nợ do bị cáo Thanh viết là để che giấu hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ giữa hai người.

