Kêu gọi cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hải Thanh ra đầu thú

Như Báo CAND đã phản ánh trước đó, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định đưa bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và bị cáo Nguyễn Hải Thanh ra xét xử theo trình tự sơ thẩm vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 30/3, do Thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Hải Thanh bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 BLHS. Ngoài hai bị cáo trên, vụ án này có 22 bị cáo khác bị truy tố về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Hải Thanh thời điểm chưa bị bắt.

Hiện bị cáo Nguyễn Hải Thanh đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 2137/QĐTN-CSKT-P5 ngày 26-6-2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo cáo trạng, Công ty Hoàng Dân đã tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của các Dự án thủy lợi do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Các gói thầu này gồm gói thầu số 13 và 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân là lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các Ban Quản lý và xây dựng công trình làm chủ đầu tư, thỏa thuận chi tiền phần trăm để được trúng thầu.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng thời điểm chưa bị bắt.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng và bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân.

Từ đó, Công ty Hoàng Dân lập báo cáo đề xuất tài chính và được tạo điều kiện cho tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu tại 4 dự án nêu trên, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước 251 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, bị cáo Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo các bị cáo Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính Công ty Hoàng Dân) và Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân) thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái.

Sau đó, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán: Một hệ thống số ghi số liệu thực chi của Công ty, dùng để quản lý theo dõi nội bộ và một hệ thống số ghi số liệu thực hiện trên phần mềm FAST chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi, dùng để kê khai, báo cáo thuế. Hành vi này đã vi phạm các quy định về kế toán, gây thiệt hại tài sản nhà nước 99 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Thanh đã nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của bị cáo Thanh, cán bộ cấp dưới đã cung cấp cho phía Công ty Hoàng Dân file dự toán đã được phê duyệt, tạo điều kiện cho công ty này trúng thầu.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân