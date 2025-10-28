Cứu kịp thời Mẹ Việt Nam anh hùng và 2 người bị thương trong “rốn lũ” Đại Lộc

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Năm (90 tuổi) bị gãy chân được bộ đội huy động ca nô đưa đi cấp cứu kịp thời trong "rốn lũ" Đại Lộc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 28/10, vùng “rốn lũ” Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng tiếp tục chìm sâu trong nước và gây chia cắt nhiều khu vực tại huyện Đại Lộc.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, sau khi nhận được tin báo cần cấp cứu người bị thương trong vùng “rốn lũ”, Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn cơ động phương tiện đến nơi để hỗ trợ nhân dân.

Lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận xã Đại Cường, nơi bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ dâng cao, tổ chức vận chuyển ba trường hợp bị thương nặng đến bệnh viện điều trị. Các nạn nhân gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Năm (90 tuổi) bị gãy chân khi sơ tán; ông Lê Văn Bảo (35 tuổi) đau ruột thừa cấp; và ông Nguyễn Đắc Thắng, cán bộ Công an xã Vu Gia, bị gãy chân trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ.

Khẩn trương đưa 3 người bị thương rời vùng "rốn lũ" đi cấp cứu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đường vào khu vực bị ngập sâu, nhiều đoạn nước chảy xiết, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận. Lực lượng quân sự phải sử dụng hai ca nô luân phiên hoạt động, nhiều lúc phải kéo, đẩy, thậm chí khiêng ca nô bằng tay qua những đoạn nước xoáy để vượt lũ. Sau hơn một giờ hành trình gian nan, các bệnh nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam kịp thời cấp cứu, bảo đảm an toàn.

Tổ công tác khu vực 5 tiếp tục kiểm tra, rà soát các điểm ngập sâu, phối hợp với chính quyền địa phương di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho những hộ còn bị cô lập./.

