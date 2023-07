Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự xin được giải tỏa kê biên tài sản

Chiều ngày 18/7, ngày làm việc thứ 6 của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu”, các luật sư tiếp tục tiến hành bào chữa cho hành vi của phạm tội của các bị cáo.

Sau phần bào chữa của 2 luật sư, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan – cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã trực tiếp nêu thêm một số vấn đề để tự bào chữa cho bản thân. Bà Lan bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 18 - 19 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Video bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan tự bào chữa tại tòa

Theo đó, bị cáo này đề nghị HĐXX, đại diện Viện Kiểm sát lưu tâm đến yếu tố tinh thần, trách nhiệm trong quá trình làm việc để xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Lan cho rằng việc tổ chức thực hiện các chuyến bay combo, đơn lẻ đưa công dân về nước là do bị cáo và cán bộ Cục Lãnh sự thực hiện theo chức năng bảo hộ công dân được Chính phủ, Bộ Ngoại giao phân công.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt cấp phép cho các doanh ngiệp, bị cáo cho rằng mình và các cán bộ của Cục Lãnh sự đã luôn tuân thủ các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp đã được thống nhất trong Tổ Công tác 4 Bộ/5 Bộ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

“Thực tế tất cả các doanh nghiệp được cấp phép đều đáp ứng được các tiêu chí đã được thông qua”, bị cáo Lan khẳng định.

Cựu Cục trưởng này cũng cho biết trong suốt quá trình công tác, bản thân và tập thể cán bộ Cục Lãnh sự luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ, Bộ Ngoại giao về công tác bảo hộ công dân theo đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” và mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

“Bản thân bị cáo và các cán bộ Cục Lãnh sự đã luôn nỗ lực làm việc, cống hiến. Nên có thể khẳng định trong quá trình làm việc bị cáo đã không vi phạm nhiệm vụ công vụ được giao. Do đó, bị cáo mong muốn HĐXX xem xét thêm tinh thần, thái độ, trách nhiệm của bị cáo trong quá trình làm việc.

Trong giai đoạn dịch bệnh, bị cáo làm việc với tinh thần luôn đặt công tác bảo hộ công dân lên trên hết, đặt lợi ích của công dân lên trên tất cả. Bị cáo luôn coi mọi công dân như người thân của mình và nỗ lực hết sức để đưa nhiều nhất công dân về nước”, bị cáo Lan bộc bạch.

Video bị cáo Lan nói coi công dân mắc kẹt ở nước ngoài như người thân của mình

Dẫn chứng cho quan điểm của mình, bị cáo này cho biết vào đầu năm 2021, nhiều doanh nghiệp đã đề nghị Cục Lãnh sự cắt giảm bớt các chuyến bay giải cứu, thay vào đó tăng cường bổ sung các chuyến bay combo. Tuy nhiên bị cáo đã không chấp thuận, vẫn cho duy trì nhiều chuyến bay giải cứu. Kết quả, cho đến tháng 12/2022, Cục Lãnh sự vẫn kiến nghị Tổ Công tác 5 Bộ cấp phép cho nhiều chuyến bay giải cứu.

Bên cạnh đó, bị cáo này cho biết khi tiếp nhận thông tin nhiều công dân phản ánh về việc giá vé của các chuyến bay ở mức cao, bị cáo đã đề nghị Phòng Bảo hộ công dân can thiệp và trực tiếp đề nghị với các doanh nghiệp kiểm soát giá vé, đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Đặc biệt, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự khẳng định công tác bảo hộ công dân luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao.

Video bị cáo khẳng định không lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội

Việc tổ chức các chuyến bay giải cứu đã từng có những tiền lệ trước đó, cụ thể là việc tổ chức các chuyến bay đưa 3.000 công dân từ Lybia về nước vào năm 2011 và đưa 39 thi thể nạn nhân thiệt mạng từ Anh về nước vào năm 2019.

Do đó, cựu Cục trưởng khẳng địch việc kiến nghị tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước khi đại dịch diễn ra là đúng với thẩm quyền và nhiệm vụ của công tác bảo hộ công dân mà Bộ Ngoại giao, trực tiếp là Cục Lãnh sự được giao, hoàn toàn không có chuyện lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội.

Về vấn đề xem xét các tài sản của bị cáo hiện đang bị kê biên, phong tỏa, bị cáo Lan bày tỏ mong muốn HĐXX cho giải tỏa kê biên căn chung cư tại quận Nam Từ Liêm để gia đình bị cáo có nơi sinh sống và bị cáo “có nơi để quay về sau khi đã hoàn thành án”.

Các phần tài sản còn lại, bị cáo này cũng xin được giải tỏa kê biên để gia đình xử lý, lấy tiền để nộp khắc phục hậu quả vụ án cho bị cáo.

Video bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan hối lỗi và xin giảm án

“Một lần nữa, bị cáo xin nhận lỗi với nhân dân vì bị cáo đã không nhận thức đầy đủ về việc nhận quà của đại diện một số doanh nghiệp. Bị cáo mong được nhân dân tha lỗi.

Bị cáo kính mong HĐXX xem xét cho bị cáo một hình phạt nhẹ hơn với đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát để có cơ hội trở về với gia đình làm lại cuộc đời”, bị cáo Lan nói.

Ngoài ra, bị cáo này cũng mong HĐXX xem xét giảm mức hình phạt so với đề nghị của Viện Kiểm sát cho các bị cáo khác ở Cục Lãnh sự như Đỗ Hoàng Tùng, Lê Tuấn Anh, Lưu Tuấn Dũng.

Tác giả: Mạnh Quốc - Hữu Thắng

