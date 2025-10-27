Bắt nữ quái nhẫn tâm cướp giật vé số của người tàn tật

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 23/10, ông N.V.H. (SN 1963, ngụ xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh) ngồi xe lăn bán vé số dạo trên đoạn đường thuộc ấp Hòa An, xã Hòa Hội. Bích giả vờ hỏi mua vé số của ông H. rồi ra tay cướp giật điện thoại của nạn nhân.

Đối tượng tại cơ quan Công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Hòa Hội, Công an phường Tân Ninh và Công an phường Bình Minh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét “nóng” đối tượng gây án. Sau 24 giờ điều tra, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ được đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Bích thừa nhận, thấy ông H. bị tàn tật không có khả năng chống trả nên giả vờ tiếp cận mua 7 tờ vé số với giá 70.000đ.

Lợi dụng lúc ông H. sơ hở, Bích giật điện thoại trên tay nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau đó, Bích mang điện thoại cướp giật được đến cửa hàng điện thoại ở xã Châu Thành, bán với giá 800.000đ để tiêu xài.

