Cuồng phong đi qua, tan hoang ở lại

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ngoài thiệt hại về người, bão số 5 khiến 17 nhà bị sập, gần 25.000 nhà hư hỏng (riêng Hà Tĩnh hơn 19.400 nhà), gần 4.000 nhà bị ngập nước; 247 điểm trường, 28 cơ sở y tế và 58 công trình công cộng bị hư hại; hàng trăm ngàn hecta lúa, hoa màu, cây công nghiệp... và gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ngoài ra, mưa bão còn gây sạt lở, ngập lụt, hư hỏng hàng trăm tuyến đường...

Không biết làm gì để sống tiếp

Ngày 26-8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An - nơi tâm bão đổ bộ và quần thảo suốt nhiều giờ, đâu đâu cũng toàn cảnh đổ nát.

Mệt mỏi sau cả ngày dọn dẹp nhà cửa, ông Lê Văn Hoàng (SN 1974) chia sẻ: "Bão vào ban đêm, mất điện, gió rít giật liên hồi suốt mấy giờ, mái tôn và nhiều đồ đạc bị gió thổi bay. Tôi sống ở khu vực này mấy chục năm nay rồi, đây là lần đầu tiên thấy bão lớn như vậy".

Dầm mưa cố vớt vát những gì có thể dùng được trong đống đổ nát, chị Lê Thị Hương, trú phường Thành Vinh, xót xa: "Vay mượn mấy trăm triệu đồng đầu tư làm khu nhà hàng sinh thái, mới khai trương hơn 2 tháng thì đêm qua gió bão cuốn đổ sập hết".

Cùng hoàn cảnh, anh Lê Thành Vinh (SN 1989) cho biết anh vừa đầu tư mấy trăm triệu đồng làm được khu nhà nhỏ để ở và kinh doanh nhưng chưa kịp vào ở thì bão tới. "Sáng ra không thấy gì cả, chỉ thấy một đống đổ nát với mấy cọc bê-tông. Sắp tới đây không biết lấy gì để nuôi con, sống tiếp" - anh Vinh nghẹn ngào.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Nghệ An có trên 4.600 nhà bị sập, hư hỏng, tốc mái; nhiều công trình bị hư hỏng; hàng chục ngàn hecta hoa màu, cây trồng bị hư hại; tổng thiệt hại lên đến 1.393 tỉ đồng. Đến chiều 26-8, nhiều địa phương vẫn trong tình trạng không điện, không nước, không mạng viễn thông; một số nơi vẫn vị ngập, chia cắt do sạt lở và nước lũ.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An - cho biết những địa phương đã bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng sẽ xem xét hỗ trợ đưa người dân từ nơi sơ tán trở về nhà; còn với những nơi nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt, cần sơ tán dân đến nơi an toàn.

Bị cô lập do ngập lụt, sạt lở

Hà Tĩnh cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau trận cuồng phong. Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn có 1 người chết, 9 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; gần 21.000 ha lúa, 1.600 ha hoa màu, 4.000 tấn thủy sản bị thiệt hại...

Sáng 26-8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra và chỉ đạo công tác khắc phục.

Ông Võ Trọng Hải yêu cầu trước mắt, các địa phương cần huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương sửa chữa trường lớp, vệ sinh môi trường học tập, bảo đảm an toàn trước ngày khai giảng. Tiếp tục ưu tiên khắc phục thiệt hại ở các nhà dân và các công trình công cộng. Nhanh chóng khơi thông dòng chảy thoát lũ, khôi phục lại các diện tích lúa, hoa màu...

Sau khi bão số 5 đi sâu vào đất liền, trong đêm 25 và sáng 26-8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn trên diện rộng, gần 3.500 hộ với hơn 15.000 nhân khẩu bị chia cắt, cô lập bởi nước lũ. Ngoài ra, mưa lũ đã khiến cho nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu, giao thông với các xã miền Tây Thanh Hóa tê liệt. Đặc biệt, mưa lũ đã làm 3 người tử vong do điện giật; 37 nhà dân thiệt hại nặng, gần 2.000 nhà dân bị ngập sâu...

Còn tại tỉnh Ninh Bình, chiều tối 25-8, trên địa bàn phường Kim Bảng và phường Lý Thường Kiệt đã xảy ra một trận giông lốc làm 1 người tử vong; hơn 220 nhà, hàng chục cột điện gãy đổ.

Biển Đông lại xuất hiện vùng áp thấp Trong ngày 27-8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, khu vực này vẫn duy trì mưa to đến rất to, tập trung vào khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Trong những ngày tiếp theo, tiếp tục có mưa, tập trung ở khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Cũng theo cơ quan dự báo, đang có một vùng áp thấp hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào khu vực phía Đông Bắc biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

