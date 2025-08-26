Bão số 5 vừa tan, áp thấp mới lại sắp vào Biển Đông trong 1-2 ngày tới

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 gây mưa to, ngập tại nhiều nơi ở Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines.

Trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15-20km/h và đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) trong khoảng ngày 27 đến 28-8, nên khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu.

Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Vùng áp thấp này được hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới. Dải này có nhiều nhiễu động, khi đủ điều kiện ẩm nóng sẽ hút năng lượng và mạnh lên thành áp thấp, áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Bão số 5 cũng được hình thành trên dải này.

Ngày 26-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Về diễn biến mưa lớn ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, ông Nguyễn Xuân Hiển, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của bão số 5, ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ đã có mưa lớn diện rộng.

Dự báo đêm 26 và ngày 27-8, do ảnh hưởng của đới gió đông nam trên cao nên ở Bắc Bộ, trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ tiếp tục có mưa to phổ biến 50-100mm, cá biệt có khu vực trên 200mm.

Người dân cần đề phòng mưa lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ đồng hồ gây ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

"Dự báo xa hơn, từ nay đến cuối tháng 8 ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới. Với lượng mưa rất lớn trước, trong, sau bão số 5 và tới đây tiếp tục có mưa lớn thì các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất trong ngày hôm nay. Sau đó sẽ tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La" - ông Hiển lưu ý.

Tác giả: Lê Phan - Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ