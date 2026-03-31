Cuộc sống viên mãn của "ông hoàng nhạc đỏ" kín tiếng bậc nhất showbiz Việt

Nhắc đến dòng nhạc cách mạng Việt Nam, Đăng Dương là cái tên không thể thiếu. Không ồn ào, không chiêu trò, nam ca sĩ chọn cho mình con đường nghệ thuật chuẩn mực và một cuộc sống riêng tư kín tiếng – nhưng lại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự viên mãn hiếm có.

"Ông hoàng nhạc đỏ" Đăng Dương.

Giọng ca hàng đầu của nhạc đỏ Việt Nam

Đăng Dương tên đầy đủ là Phạm Đăng Dương, sinh năm 1974, quê tại Hải Dương.

Ngay từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và được gia đình tạo điều kiện theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ban đầu theo học đàn bầu, sau đó chuyển sang thanh nhạc, Đăng Dương được đào tạo bài bản dưới sự hướng dẫn của những giảng viên hàng đầu.

Năm 1998, anh cùng Trọng Tấn và Việt Hoàn tạo nên "tam ca nhạc đỏ" nổi tiếng, nhanh chóng ghi dấu ấn với công chúng qua nhiều chương trình lớn.

Sở hữu chất giọng tenor mạnh mẽ, kỹ thuật vững vàng, Đăng Dương được giới chuyên môn đánh giá cao và xem là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng, thính phòng.

Suốt hơn 30 năm ca hát, anh vẫn trung thành với nhạc đỏ – dòng nhạc kén người nghe nhưng đòi hỏi trình độ cao – và ghi dấu ấn bằng nhiều liveshow, trong đó có chương trình kỷ niệm 30 năm sự nghiệp "Tổ quốc gọi tên mình".

Gia đình hạnh phúc của Đăng Dương.

Hôn nhân kín tiếng nhưng bền chặt

Không giống nhiều nghệ sĩ khác, Đăng Dương giữ đời tư khá kín đáo. Anh kết hôn với bà xã Kim Xuyến – một cựu ca sĩ – sau thời gian quen biết trong môi trường nghệ thuật.

Sau khi lập gia đình, vợ anh gần như lui về hậu trường, trở thành hậu phương vững chắc để chồng yên tâm theo đuổi sự nghiệp. Sự hy sinh đó luôn được nam ca sĩ trân trọng và nhắc đến với sự biết ơn.

Hiện tại, vợ chồng anh có hai con trai, cuộc sống gia đình êm ấm, kín tiếng nhưng hạnh phúc.

Ở ngoài đời, Đăng Dương được nhận xét là người điềm đạm, giản dị và rất coi trọng gia đình. Anh không phô trương cuộc sống cá nhân, nhưng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho vợ con.

Gia đình chính là điểm tựa lớn giúp nam ca sĩ yên tâm hoạt động nghệ thuật. Trong nhiều dịp quan trọng như liveshow, anh luôn nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ người thân.

Không chạy theo sự hào nhoáng của showbiz, Đăng Dương chọn cuộc sống đủ đầy, bình yên. Với anh, thành công không chỉ nằm ở danh tiếng mà còn ở việc giữ được tổ ấm hạnh phúc và sự cân bằng trong cuộc sống.

Tác giả: Li La

Nguồn tin: Thanh niên Việt