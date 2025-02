Cuộc đua vô địch Vòng chung kết U19 Quốc gia hứa hẹn kịch tính

Cuộc đua vô địch Vòng chung kết U19 Quốc gia 2024/2025 sẽ rất khó lường với nhiều đối trọng.

Sau 10 lượt trận vòng loại, 12 đội bóng góp mặt tại Vòng chung kết đã được xác định. Bảng A gồm các đội: chủ nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC và Becamex Bình Dương. Bảng B có sự hiện diện của Đồng Tháp, Đồng Nai, PVF và Thể Công Viettel. Bảng C là cuộc cạnh tranh giữa TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An.

Đương kim vô địch Hà Nội FC sẽ phải đối diện với nhiều thử thách ngay từ vòng bảng. Đội chủ nhà Bà Rịa-Vũng Tàu sở hữu lực lượng đồng đều, kinh nghiệm dày dặn khi đã chinh chiến ở nhiều giải đấu trẻ.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương luôn là những đối thủ có thực lực và không dễ bị đánh bại. Nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch, Hà Nội FC cần thể hiện bản lĩnh ngay từ những trận đấu đầu tiên.

Bảng B chứng kiến cuộc cạnh tranh gay cấn khi PVF và Thể Công Viettel đều là những ứng viên sáng giá cho ngôi vương. Dù nhiều lần tiến sát chức vô địch nhưng PVF vẫn chưa thể đăng quang, trong khi Thể Công Viettel luôn là thế lực mạnh mẽ tại các giải đấu trẻ. Đồng Tháp và Đồng Nai cũng không giấu tham vọng tạo nên bất ngờ khi đặt mục tiêu vào sâu tại giải đấu năm nay.

Ở bảng C, Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao với dàn cầu thủ trẻ tài năng. Đối thủ đáng gờm nhất của họ là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng đang sở hữu lực lượng chất lượng và lối chơi giàu tính cạnh tranh. Nếu thi đấu đúng khả năng, Sông Lam Nghệ An có nhiều cơ hội giành vé vào vòng trong khi chỉ phải đối đầu với TP Hồ Chí Minh và Bình Phước.

Vòng chung kết Giải bóng đá U19 Quốc gia 2024/2025 sẽ diễn ra từ ngày 15/2 đến 28/2 tại Bà Rịa-Vũng Tàu. 12 đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.

Để phục vụ người hâm mộ, Ban tổ chức sẽ phát sóng trực tiếp một số trận đấu trên kênh YouTube chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF Channel), giúp khán giả dễ dàng theo dõi hành trình tranh tài của các đội bóng trẻ.

Tác giả: Phan Thạch

Nguồn tin: Báo Nhân dân