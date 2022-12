Cùng thiếu tướng Bùi Bé Tư…những Giám đốc Công an nào bị kỷ luật?

Đại tá Lâm Minh Hồng được Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An vào tháng 6/2020. Trước đó, Đại tá Lâm Minh Hồng là Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ngày 27/8/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Long An, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.