Cụm dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương - Nam Cấm: Phấn đấu về đích sớm

Quyết tâm của các nhà thầu thi công

Đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương được xây dựng trên địa bàn các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương và Đô Lương của tỉnh Nghệ An. Dự án có quy mô dài hơn 80 km gồm 2 mạch, điểm đầu từ TBA 220kV Tương Dương, điểm cuối là TBA 220kV Đô Lương.

Đến nay các địa phương của tỉnh Nghệ An đã kiểm kê xong 191/191 vị trí móng, đã bàn giao 158 vị trí móng, đã bàn giao 38 khoảng cột hành lang tuyến. Đã đào đúc móng xong 138 vị trí, lắp dựng xong 104 vị trí cột.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương.

Hiện nay dự án gặp một số vướng mắc khi UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa có Quyết định về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nên các huyện chưa có cơ sở phê duyệt phương án bồi thường.

Đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm đi qua địa bàn các huyện Đô Lương, Nghi Lộc và Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An. Dự án có quy mô xây dựng 02 mạch đường dây 220kV từ TBA 220kV Đô Lương đến TBA 220kV Nam Cấm với chiều dài khoảng 37 km. Phần mở rộng ngăn lộ tại TBA 220kV Đô Lương lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn lộ 220kV trong TBA 220kV Đô Lương (hiện hữu) và liên kết hệ thống thông tin cho Đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm.

Đến nay địa phương đã kê kiểm 91/106 vị trí móng, đã vận động có mặt bằng để thi công 26/106 vị trí và đang tiếp tục vận động bàn giao hành lang tuyến. Về tiến độ thi công, đến nay dự án đã đào xong 12 vị trí móng, đã và đang đúc 8 vị trí móng.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT Vũ Hồng Nguyên, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn cùng đoàn công tác tặng quà động viên các đơn vị tham gia dự án.

Ông Lưu Văn Toàn - Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sao Vàng cho biết: Đơn vị tham gia thi công 18 vị trí cột. Đến nay đã vận động bàn giao được 12 vị trí, đang thi công 4 vị trí. Xác định đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Nghệ An. Chính vì vậy, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng để tuyên truyền vận động người dân ủng hộ dự án, từ đó đẩy nhanh tiến độ thi công. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành sớm hơn so với mục tiêu kế hoạch của chủ đầu tư giao.

Còn ông Hà Trọng Văn - Giám đốc dự án của Nhà thầu Công ty CP Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin AIT cho biết: Thách thức lớn nhất của dự án này đối với chúng tôi là thời tiết khi thi công ở khu vực này cứ sau trời mưa lầy lội, rất khó thi công. Còn tiến độ thi công chúng tôi đang kiểm soát chặt chẽ, đang phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động các hộ dân còn lại bàn giao móng và hành lang tuyến cho dự án. Phát huy khí thế của Dự án đường dây 500kV mà AIT đã được tham gia, chúng tôi cũng đặt quyết tâm về đích sớm dự án này.

Nỗ lực để sớm đưa dự án về đích

Theo lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), đơn vị được giao quản lý điều hành dự án cho biết: Về tiến độ tổng thể, hiện nay cụm dự án này đang bám sát tiến độ đề ra. Tuy nhiên dự án vẫn còn gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của địa phương.

Trong đó, đối với Dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương, CPMB kiến nghị tỉnh Nghệ An chỉ đạo các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương hoàn thiện hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền cho dân bàn giao mặt bằng dứt điểm phần móng trước ngày 20/03/2025; Phần hành lang tuyến trước ngày 30/03/2025.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm.

Đối với Dự án đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm, CPMB tiếp tục phối hợp với hội đồng BT-GPMB và UBND các xã liên quan tiếp tục công tác lập phương án bồi thường để tổ chức họp dân công khai phương án giá các vị trí còn lại. Đôn đốc, phối hợp với hội đồng BT-GPMB và UBND các xã liên quan triển khai công tác kê kiểm phần HLT khi đã hoàn thành bàn giao phần móng. Đang cùng Hội đồng bồi thường các huyện và UBND xã đang hoàn thiện báo cáo nguồn gốc đất cho các hộ dân; Đang hoàn thiện áp giá phương án bồi thường vận động các hộ dân nhận tiền bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tại buổi kiểm tra công trường và động viên các đơn vị tham gia dự án vào ngày 8/3/2025, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú ghi nhận và đánh giá cao CPMB và các đơn vị tham gia dự án đã rất nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công ngay sau khi khởi công dự án. Đến nay tiến độ dự án đang bám sát được mục tiêu điều hành của Tổng công ty.

Thi công dựng cột Dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án truyền tải này nhằm giải tỏa công suất từ Cụm nhà máy thủy điện Nậm Mô tại Lào, NMTĐ Mỹ Lý, Nậm Mô 1 và các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ tại khu vực thông qua TBA 220kV Tương Dương vào hệ thống điện quốc gia. Dự án giúp tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải ngày càng phát triển của khu vực tỉnh Nghệ An và liên kết lưới điện trong khu vực. Đáp ứng nhu cầu điện năng cho phụ tải khu vực miền Trung, nơi tập trung một số phụ tải công nghiệp quan trọng hiện có và trong tương lai của tỉnh Nghệ An, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Chính vì vậy, Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu yêu cầu CPMB phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh Nghệ An để sớm tháo gỡ vướng mắc mặt bằng. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị, giáo xứ, giáo phận tại khu vực để tuyên truyền các hộ dân tại vị trí 169 do các gia đình giáo dân giáo xứ Bột Đà xã Đà Sơn, huyện Đô Lương đồng thuận với dự án. Trong trường hợp đã tính đúng, tính đủ theo quy định, kể cả công tác đền bù phục vụ thi công nhưng các hộ dân vẫn không hợp tác, cản trở… CPMB cần kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An, huyện Đô Lương có các giải pháp quyết liệt để bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Thi công đào đúc móng Dự án đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm.

Đối với các đơn vị thi công, Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu các đơn vị bổ sung nhân lực thi công đồng thời công tác đào đúc móng, lắp dựng cột và triển khai kéo dây, tiếp tục phối hợp với CPMB vận động bàn giao mặt bằng các vị trí móng để thi công.

Lãnh đạo EVNNPT cũng yêu cầu CPMB tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương của tỉnh Nghệ An trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đảm bảo tiến độ dự án. Đồng thời yêu cầu các nhà thầu cung cấp cột thép khẩn trương vận chuyển đến công trường để đảm bảo đồng bộ tiến độ sau khi đúc móng xong là có thể triển khai dựng cột được ngay, phấn đấu hoàn thành Dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương trong tháng 5/2025 và đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm trong tháng 9/2025 thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tác giả: Lê Linh

Nguồn tin: petrotimes.vn