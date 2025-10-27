Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Xuân Bắc: Phải xử lý thật nghiêm khắc đối với những ca sĩ “lệch chuẩn”, ca từ dung tục, phản cảm...

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc khẳng định Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu các đơn vị phải xử lý thật nghiêm khắc đối với những ca từ phản cảm, cách ăn mặc không phù hợp, không đảm bảo yếu tố thuần phong mỹ tục, tính giáo dục

Sáng 27.10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ VHTTDL đã có buổi làm việc về phương án chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng gần đây xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa trong.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cho biết, cơ quan quản lý đã thể hiện rõ tinh thần và quan điểm trong việc xử lý các biểu hiện lệch chuẩn trong hoạt động biểu diễn thời gian qua.

Trước sự việc có nghệ sĩ biểu diễn ca khúc ngoài danh mục đã được cấp phép, có nội dung, câu từ phản cảm, không phù hợp, Cục đã kịp thời gửi văn bản yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cung cấp thông tin liên quan đến các nội dung báo chí phản ánh và nhận được phản hồi nhanh chóng, kèm theo biên bản làm việc với đơn vị tổ chức.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết, đơn vị đã chủ động trao đổi thông tin khi phát hiện các nội dung vi phạm trên không gian mạng, đặc biệt là trên các mạng xã hội xuyên biên giới như YouTube, TikTok.

Quan điểm của Bộ VHTTDL, theo ông Tự Do, là phải chấn chỉnh nghiêm khắc, lập lại trật tự trên không gian mạng để ngăn chặn tác động xấu đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bộ cũng quán triệt quan điểm người nghệ sĩ nói riêng và người có sức ảnh hưởng (KOL) nói chung phải có sự gương mẫu, làm gương vì nhóm đối tượng này có tác động lớn đến cộng đồng.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã và đang triển khai các biện pháp xử lý mạnh mẽ, thậm chí phối hợp với Bộ Công an để xử lý, kể cả các trường hợp phải xử lý hình sự.

Qua kiểm tra, thẩm định, nghe đi nghe lại nội dung một số bài hát lan truyền trên mạng, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy có bài hát có dấu hiệu vi phạm với ca từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp.

Ông Tự Do cho rằng việc giải trình của một số đơn vị vừa qua có dấu hiệu chống chế và khẳng định trường hợp này cần được xử lý nghiêm minh.

Khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng là chìa khóa để giải quyết vấn đề, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc nhấn mạnh: “Nghệ thuật biểu diễn có đặc thù riêng, diễn ra trực tiếp, có tác động sâu rộng đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng đôi khi tác động đến cả ý chí, suy nghĩ, nhận thức của người xem”.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc khẳng định Cục Nghệ thuật Biểu diễn kiên quyết yêu cầu các đơn vị phải xử lý thật nghiêm khắc đối với những ca từ phản cảm, cách ăn mặc không phù hợp, không đảm bảo yếu tố thuần phong mỹ tục, tính giáo dục.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đang nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý, cụ thể Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn đang được sơ kết và xin ý kiến chỉnh sửa, bổ sung; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đang được tham mưu chỉnh sửa và có những quy định đảm bảo đủ sức răn đe.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc cho biết Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để vừa tạo hành lang pháp lý khích lệ sự sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, vừa đảm bảo việc quản lý nhà nước để nghệ thuật phát triển theo đúng định hướng và tuân thủ các quy định.

*Trước đó, như tin đã đưa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã có Công văn số 69-CV/BTGDVTU gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, Thành đoàn, Hội đồng Lý luận – phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM và các cơ quan báo chí trên địa bàn, về việc đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Theo công văn, thời gian gần đây xuất hiện nhiều biểu hiện đáng lo ngại trong đời sống âm nhạc, nhất là trong giới ca sĩ, rapper trẻ. Nhiều ca khúc phát hành, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội sử dụng ngôn ngữ phản cảm, dung tục, thiếu chuẩn mực, làm sai lệch giá trị thẩm mỹ, đi ngược lại thuần phong mỹ tục.

Một số tác phẩm bị chỉ rõ có ca từ cẩu thả, phô trương lối sống buông thả, thậm chí thể hiện thái độ ngạo mạn, công kích cá nhân, làm xấu hình ảnh người nghệ sĩ trong mắt công chúng.

Công văn nêu cụ thể một số trường hợp tiêu biểu như: ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với ca khúc biểu diễn ngày 16.10.2025 tại Hà Nội; ca sĩ Pháo với bài Sự nghiệp chướng; rapper Gducky với bài Miền mộng mị; CLME (Hoàng Tôn – Andree – Tinle); Jack với bài Chưa bao giờ; Andree với Kẹo; Bray – Đạt G với Cao ốc 20; Hiếu Thứ Hai (Trần Minh Hiếu) với Trình; Andree và Bình Gold với Em iu...

Tác giả: Minh Hà

Nguồn tin: baovanhoa.vn