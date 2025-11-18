Cục CSGT lý giải quy định ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi phải có ghế trẻ em (ảnh minh họa).

Cục CSGT cho biết, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định trẻ em dưới 10 tuổi và dưới 1,35 mét thì không được ngồi hàng ghế phía trên và phải sử dụng thiết bị an toàn bởi các lý do dưới đây.

Thứ nhất, khi trẻ dưới 1,35 mét, việc sử dụng dây đai an toàn theo xe sẽ không đảm bảo an toàn khi có va chạm xảy ra, bởi với chiều cao đó của trẻ, dây đai an toàn chỉ kéo tới phần đầu, cổ không phù hợp với trẻ, không đảm bảo độ an toàn của dây với trẻ.

Thứ hai về độ tuổi, tầm trên 10 tuổi là độ tuổi mà bố mẹ, người lớn nói mà trẻ có thể nghe lời, tiếp thu. Còn độ tuổi dưới 10 là tầm tuổi trẻ còn đang nghịch ngợm, cần sự giám sát của người lớn.

Thứ ba, đã có rất nhiều nghiên cứu theo quy chuẩn quốc tế được đưa ra, sau đó cơ quan chức năng mới áp dụng vào luật và việc này rất thực tế. Nhiều khi người dân cứ nghĩ rằng ôm trẻ vào lòng là an toàn, nhưng không phải thế. Khi xảy ra va chạm, đứa trẻ có thể bị văng ra, gây chấn thương. Hay chỉ cần tài xế phanh gấp, đứa trẻ cũng có thể bị dúi người ra phía trước gây nguy hiểm.

"Bài học từ mũ bảo hiểm, bài học từ việc không thắt dây an toàn, ngăn chặn người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong cơ thể tham gia giao thông đã có rất nhiều. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng không tự bảo vệ an toàn cho chính bản thân.

Vì vậy, trẻ em rất cần những người lớn có trách nhiệm và luật pháp được đưa ra để bảo vệ cho trẻ em - những đối tượng yếu thế. Người dân cần tuân thủ, chấp hành pháp luật về giao thông", Cục CSGT cho biết.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn