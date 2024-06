Cửa thùng xe tải quên khoá, người đi đường suýt gặp hoạ

Theo video được ghi lại từ chiếc xe lưu thông phía sau, vào sáng 14/6, có một xe tải từ đường nhánh rẽ vào đường lớn. Quá trình vào cua, cánh cửa bên trái thùng xe bung ra, choán hết phần đường.

Lúc này 2 người điều khiển xe máy lưu thông theo hướng ngược lại vội vã điều khiển xe vào sát lề đường, nghiêng đầu tránh cánh cửa xe. May mắn, nhờ phản ứng kịp thời mà 2 người đi xe máy tránh được cú đập của cánh cửa thùng xe tải. Vụ việc được cho là xảy ra trên đường Hồ Xuân Hương, phường Vinh Tân, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Video ghi lại cảnh người đi đường suýt bị cửa thùng xe tải đập vào mặt (Video: V.H).

Đoạn video đăng tải trên một diễn đàn về ô tô tại Nghệ An đã nhận được nhiều bình luận của người dùng mạng xã hội.

Hầu hết người dùng mạng xã hội bức xúc cho rằng người điều khiển xe tải thiếu ý thức, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đường. Theo anh V.H, sự việc được camera hành trình trên xe anh ghi lại. Sau khi chứng kiến cửa thùng xe tải suýt gây tai họa cho người đi xe máy, anh H. đã nháy đèn và bấm còi báo hiệu cho tài xế xe tải. Tài xế xe tải sau đó đã dừng phương tiện, đóng cửa thùng xe trước khi tiếp tục lưu thông.

Người đăng video lên mạng mong tài xế xe tải lưu ý, rút kinh nghiệm, tránh gây hậu quả xấu đến người tham gia giao thông.

Tác giả: Minh Tâm - Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn