Cửa phòng học, mái ngói bị gió bão thổi bay, học sinh vẫn trở lại trường

Mái ngói của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn, Gia Lai, tan hoang do gió bão số 13 - Kalmaegi - Ảnh: TẤN LỰC

Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn (thuộc Bình Định cũ), không khí học tập đã trở lại gần như bình thường. Buổi học sớm đầu tuần rôm rả hơn mọi ngày khi các bạn được gặp nhau mấy ngày sau bão Kalmaegi.

Chỉ là lớp học hôm nay trông hơi lạ mắt, bởi cửa chính và cửa sổ phòng học đã bị gió bão thổi bay sạch trơn, lớp học "gần gũi thiên nhiên" hơn bao giờ hết.

Thầy giáo Huỳnh Lê Minh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết cơ sở này là một trong các trường bị thiệt hại nặng nề nhất do bão, ước tính hơn 2,5 tỉ đồng.

Cây xanh bóng mát sân trường gần như tơi tả, trốc gốc, gãy đổ. Những chiếc ghế đá to nặng cũng bị gió bão thổi ngã sấp ngửa, vỡ tan tành.

8 phòng học bị gió thổi bay hết cửa chính lẫn cửa sổ, trơ trọi giữa trời. Còn tại dãy nhà thí nghiệm, nhà thể dục thể thao, mái tôn, mái ngói bị gió thổi bay, rơi rụng lỗ chỗ.

Để học sinh kịp tới trường sáng đầu tuần, từ 2 hôm trước, trường đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên cùng công an, bộ độ, công nhân công ty cây xanh tới dọn dẹp, vệ sinh trường lớp.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ngồi học trong những căn phòng bị gió bão thổi bay cả cửa chính lẫn cửa sổ

Hệ thống điện chiếu sáng, quạt tường trong các phòng học được khẩn trương thay mới, đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho các em có nơi ngồi học.

Những hư hại hệ thống cửa, mái tôn, mái ngói cũng được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo sớm xuất kinh phí sửa chữa, đảm bảo cho hoạt động dạy và học của thầy và trò.

Ông Phan Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, cho hay trong ngày hôm nay học sinh toàn tỉnh đã trở lại trường lớp. Những hư hỏng được các trường khắc phục cơ bản hoặc bố trí phòng bộ môn, phòng học dự phòng, chia ca cho học sinh, đảm bảo không bị trễ lịch học.

Về lâu dài sẽ triển khai khảo sát, lập dự toán sửa chữa sau thiên tai trình UBND tỉnh bố trí kinh phí xử lý.

Ông Nam cho hay một số trường bị thiệt hại nặng trong đợt bão vừa qua là Trường THPT Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông; Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn; Trường THCS Nhơn Hạnh và Trường THCS Nhơn Thành, phường An Nhơn Bắc.

Cửa chính một lớp học bị gió bão thổi bay chỉ còn khung kim loại

Lớp học sau bão đang dần trở lại nhịp sống ngày thường

Lớp học thể dục sáng thứ Hai diễn ra phía trước dãy nhà thể thao bị sập một phần mái tôn

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: tuoitre.vn