Cửa Lò tuổi 30 – Khát vọng mùa Xuân mới

Năm 2023 đi qua với nhiều khó khăn, biến động, nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền thị xã Cửa Lò đã có những chủ trương đúng đắn, lãnh đạo nhân dân vượt qua thử thách, tiếp tục đạt được những kết quả đáng mừng. Thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 23/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đạt và vượt. Tổng giá trị sản xuất đạt 11.628 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2022. Tập trung triển khai kế hoạch du lịch trong năm có hiệu quả, tổ chức chuỗi các sự kiện văn hoá thể thao tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch; Chỉnh trang hệ thống hạ tầng phía Đông và mở rộng không gian du lịch về phía Tây đường Bình Minh. Hình thành các tuyến, loại hình kinh doanh phục vụ du lịch với 150 nhà hàng hiện đại, 34 điểm trải nghiệm sản phẩm, phong tục địa phương, 5 điểm đến văn hoá tâm linh, bố trí vận hành tuyến phố đi bộ xuyên các cuối tuần mùa cao điểm du lịch,… Trong năm, thị xã đón và phục vụ 3,6 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 3.562 tỷ đồng, đạt 100,3%, kế hoạch và tăng 14,2 % so với năm 2022. Cửa Lò cũng hoàn thành phê duyệt quy hoạch Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh với 37 ha, gồm 5 phân khu mang phong cách các bờ biển nổi tiếng và triển khai các thủ tục thu hút nhà đầu tư; Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; Việc huy động nội lực để chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh được đẩy mạnh; Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng, xây dựng và sửa chữa 20 căn nhà đại đoàn kết. Toàn thị hiện chỉ còn 80 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,56%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; Hệ thống chính trị được củng cố, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ổn định và từng bước được nâng lên…

Du khách đến với Cửa lò tắm biển ngày càng đông – Ảnh Xuân Nhường

Tiếp theo đà thắng lợi của năm 2023, chúng ta hân hoan đón Xuân Giáp Thìn với niềm tin và kỳ vọng về ”Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua”. Năm 2024 được nhận định là năm Cửa Lò bước vào vận hội và có bước chuyển mình vững chắc trên con đường đổi mới và phát triển. Đây là năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, tiếp tục thực hiện cơ chế chính sách đặc thù của tình dành cho thị xã, tình hình kinh tế – xã hội địa phương dự báo có bước phát triển mới với nhiều công trình, dự án lớn đồng bộ được triển khai, đưa vào sử dụng. Các dự án trọng điểm: Quốc lộ ven biển giai đoạn 2, đại lộ 72m Vinh – Cửa Lò giai đoạn 2, dự án mở rộng đường Bình Minh giai đoạn 2, tuyến cao tốc Bắc Nam, Hà Nội – Vinh sắp hoàn thiện. Đặc biệt, dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội và cáp treo ra đảo Ngư với quy mô điều chỉnh gần 150 ha do tập đoàn Vingroup đầu tư dự kiến hoàn thiện và đưa vào khai thác trước ngày 30/4/2024. Cửa Lò đang đón đầu làn sóng đầu tư, tiếp tục thu hút các dự án tầm cỡ, quy mô lớn làm động lực phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là ngành du lịch mũi nhọn trên địa bàn. Đây sẽ là đòn bẩy để toàn Đảng bộ và nhân dân ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã, phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để vững bước đi lên. Tin tưởng rằng, với nền móng vững chắc đã được xây dựng từ những năm cũ, cùng với sự chung tâm đồng lòng, đoàn kết vững chắc của toàn Đảng, toàn dân sẽ là đưa thị xã vững bước phát triển lên tầm cao mới, tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu vững chắc và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đại lộ Cửa Lò – Vinh (đường 72m)

Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Cửa Lò đang bước vào Xuân mới với đầy ắp ước vọng, niềm tin và tâm thế mới. Mùa Xuân đang đến và khát vọng mùa Xuân sẽ thực sự là động lực để mỗi người vững bước tiến lên. Chúng ta chào đón năm Giáp Thìn 2024 với niềm tin về một năm mới đầy tươi sáng!

Tác giả: Dương Tân

Nguồn tin: cualo.vn