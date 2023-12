Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn hỗ trợ người dân ứng phó giá rét cho vật nuôi

Trong tỉnh

Những ngày qua, do không khí lạnh mạnh liên tục tăng cường và bổ sung khiến nền nhiệt độ tại địa bàn cùng núi cao phía Tây của tỉnh Nghệ An xuống thấp, thậm chí có thời điểm xuống thấp chỉ 2 độ C, gây nên tình trạng rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sinh hoạt, công tác, lao động sản xuất của người dân và các lực lượng trên địa bàn khu vực biên giới.