Cử tri tâm đắc với tư tưởng "lấy dân làm gốc" trong Dự thảo Văn kiện Đảng

Nhiều cử tri, cán bộ, đảng viên đánh giá cao cách thức tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: không cầu kỳ hình thức, không kéo dài thời gian, từng nội dung được chắt lọc kỹ lưỡng, từng phát biểu đều ngắn gọn, rõ ý nhưng vẫn bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi.

PGS.TS Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, sự đổi mới ấy là kết quả của quá trình chuẩn bị chu đáo, bài bản, khoa học, phản ánh quyết tâm đổi mới mạnh mẽ ngay từ cách làm.

Theo PGS.TS Vũ Văn Phúc: Điểm nhấn đặc biệt của phiên khai mạc chính là bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, trình bày Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Không trình bày nguyên văn Báo cáo chính trị theo lối truyền thống, Tổng Bí thư đã lựa chọn cách tiếp cận mới, trực tiếp phân tích, làm rõ từng nội dung lớn, từng tư tưởng chủ đạo, từng vấn đề cốt lõi mà Đại hội lần thứ XIV cần quyết sách.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

"Tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày trước Đại hội về các văn kiện mà Ban Chấp hành Trung ương trình theo tôi là hết sức ngắn gọn, xúc tích. Nội dung các văn kiện xúc tích nhưng mà lại bao quát được hết những nội dung cốt lõi và mới của các văn kiện. Tổng Bí thư đã nêu lên quá trình chuẩn bị các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh đến việc xin ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân để nâng cao chất lượng các Văn kiện", PGS.TS Vũ Văn Phúc nói.

Các cử tri cho rằng quá trình chuẩn bị công phu các văn kiện, đặc biệt là việc lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân là một điểm thể hiện rõ tinh thần dân chủ, cầu thị, coi trọng trí tuệ và tiếng nói của Nhân dân trong hoạch định đường lối phát triển đất nước.

Từ việc điểm lại những thành tựu nổi bật, rất đáng tự hào của nhiệm kỳ Đại hội XIII và chặng đường 40 năm đổi mới, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc cho giai đoạn phát triển mới; 5 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển và các chỉ tiêu chủ yếu mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải nỗ lực phấn đấu trong nhiệm kỳ Đại hội XIV, hướng tới hai mục tiêu lớn: 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Đặc biệt, bài phát biểu đã làm rõ 8 nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược và 3 đột phá chiến lược – những “điểm mở” then chốt nhằm tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an nhân dân cho rằng: "Một trong những điểm ấn tượng đối với tôi thì đó chính là nói về 3 đột phá chiến lược của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đột phá về thể chế và thực thi thể chế pháp luật, nó có tính chất mở đường và dẫn lối cho hành động, nâng cao chính sách, tăng cường tính thực thi thể chế đó. Thứ hai, đột phá về nguồn nhân lực. Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư có nhấn mạnh 2 yếu tố, một là chất lượng nguồn nhân lực phải gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Điểm này sẽ gắn với đổi mới căn bản giáo dục đào tạo trong phổ thông, đại học và sau đại học. Hai là chúng ta muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Đột phá 3 là xây dựng đồng bộ hạ tầng hiện đại, đảm bảo chuẩn mực quốc tế. Định hướng đột phá về hạ tầng của Đại hội lần thứ XIV trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra có thể nói chắc chắn sẽ là điểm bứt phá quan trọng để chúng ta có dư địa mới tạo nên sức bật của nền kinh tế trong thời gian tới".

Vui mừng khi lắng nghe 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, đặc biệt là Chương trình hành động của Đại hội với 8 nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược, đông đảo cử tri cũng bày tỏ kỳ vọng vào việc triển khai thực chất các định hướng đột phá chiến lược mà Đại hội lần thứ XIV đề ra. Đặc biệt là đặt niềm tin vào việc các quyết sách sớm đi vào cuộc sống sau Đại hội.

Đặc biệt, cán bộ, đảng viên và nhân dân tâm đắc với tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đó là tư tưởng "Lấy dân làm gốc". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Bên cạnh đó là quan điểm tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới đó là: Nói ít – làm nhiều – làm đến cùng.

PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: "Tôi rất ấn tượng với nội dung Tổng Bí thư nhấn mạnh đó là “Dân làm gốc”, nhân dân là trung tâm, là động lực và là nguồn lực của sự phát triển. Vậy thì những đường lối, chủ trương Đảng đề ra cũng phải hướng tới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, như chúng ta sắp xếp lại giang sơn, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, hướng sâu về cơ sở để chúng ta gắn bó với người dân, để chúng ta phục vụ nhân dân mà ở đây, điểm nhấn là lời nói và hành động. Phát biểu Tổng Bí thư nói rất nhẹ nhàng, là cần cán bộ nói ít làm nhiều".

Phiên khai mạc Đại hội XIV và bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp rõ ràng về thế và lực mới của đất nước, về ý chí, khát vọng và quyết tâm đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng.

Từ không khí trang trọng, tinh gọn của phiên khai mạc đến những định hướng chiến lược, đột phá lớn được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã và đang khơi dậy niềm tin, kỳ vọng mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước. Cử tri tin tưởng rằng, với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn cùng quyết tâm chính trị cao, những chủ trương, quyết sách quan trọng của Đại hội sẽ sớm được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, đi vào cuộc sống, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Tác giả: Phương Thoa - Kim Thanh



Nguồn tin: Báo VOV