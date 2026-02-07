Cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng "tin vịt" lên Facebook

Ngày 6/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã xử phạt 7,5 triệu đồng một người đàn ông 76 tuổi ở xã Vĩnh Thủy. Người này bị phạt vì cung cấp và chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội, theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook “N.K” là ông N.V.K (SN 1950, ngụ xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị).

Ông N.V.K bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng bài viết xuyên tạc, sai sự thật trên facebook. Ảnh: Công an Quảng Trị

Theo cơ quan chức năng, ngày 25/1, ông N.V.K đăng bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến lãnh đạo công an ở một địa phương khác.

Làm việc với công an, ông N.V.K thừa nhận đã đọc thông tin từ các fanpage “Việt Tân” và “Nhật ký yêu nước” nhưng không kiểm chứng rồi đăng lại.

Sau đó, ông đã gỡ bài viết và cam kết không tái phạm.

