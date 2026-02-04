Tung tin thất thiệt “ăn tiết canh dê nghi bị liên cầu lợn”, một phụ nữ bị xử phạt

Ngày 4/2, tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chị Nguyễn Thị V. (SN 1992), trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh do đăng tin thất thiệt trên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 10/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân T.T.H (SN 1971), trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, sốt, nói ngọng, đau nhức mỏi toàn thân, có nhiều nốt xuất huyết dưới da vùng tay, chân, bụng.

Chị Nguyễn Thị V. thừa nhận hành vi sai phạm tại cơ quan Công an.

Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, bệnh nhân được theo dõi nhiễm khuẩn huyết chưa loại trừ nhiễm liên cầu lợn - viêm gan cấp - viêm gan B - suy thận cấp. Trước tình trạng chuyển nặng của bệnh nhân, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Đến tối cùng ngày, chị V. nhắn tin vào nhóm bạn Zalo của mình với nội dung “Hàng xóm nhà em ăn tiết canh dê Hải Đức hôm 15 âm, ngày ni triệu chứng nôn, nổi mẩn khắp người nhập viện cấp cứu. Bệnh viện tỉnh chẩn đoán viêm cầu lợn phải chuyển Hà Nội cấp cứu, nôn ra máu, nguy kịch, sợ không qua khỏi. Tiết canh dê nhưng pha cả tiết lợn vào đó”.

Sau khi tin nhắn lan truyền, chủ nhà hàng dê Hải Đức đã gửi đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận thấy hành vi sai phạm của mình, chị V. đã trực tiếp đến xin lỗi nhà hàng. Tại đây, chị V. thừa nhận đã vu khống việc pha tiết canh lợn vào tiết canh dê khi chưa kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Đồng thời, viết đơn xin lỗi công khai nhà hàng gửi đến cơ quan chức năng.

Đến ngày 14/1, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua xét nghiệm PCR dịch não tủy của Bệnh viện Bạch Mai cho thấy bệnh nhân bị não mô cầu.

Việc chị V. thông tin thất thiệt "ăn tiết canh dê nghi bị liên cầu lợn" đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của nhà hàng.

Xét thấy hành vi của chị V. đã gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của hộ kinh doanh là nhà hàng dê Hải Đức tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh nên Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm việc với người này. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị V. đã thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ các nội dung vi phạm, sai sự thật về nhà hàng đã nêu.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính chị Nguyễn Thị V. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn