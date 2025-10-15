Cụ ông 74 tuổi kết hôn với cô dâu 24 tuổi, sính lễ 4,7 tỷ đồng

Một người đàn ông 74 tuổi đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội Indonesia sau khi kết hôn với một phụ nữ 24 tuổi với của hồi môn được cho là lên tới 3 tỷ Rp (4,7 tỷ đồng) cho cô dâu và gia đình cô.

Sự việc được phát trực tiếp trên YouTube đã gây chấn động khi có tin đồn rằng chú rể đã bỏ trốn khỏi đám cưới bằng xe máy và tấm séc là giả, CNN Indonesia đưa tin.

Chú rể, được xác định là Tarman, đã kết hôn với Shela Arika trong một buổi lễ được tổ chức vào ngày 8/10, tại một ngôi làng ở Đông Java.

Hôn lễ của cặp đôi gây xôn xao.

Những clip ghi lại sự kiện này, bao gồm cả cảnh ký séc làm của hồi môn, đã nhanh chóng lan truyền trực tuyến.

Cuộc hôn nhân này nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi vì khoảng cách tuổi tác của cặp đôi, số tiền hồi môn lớn và những nghi ngờ về tính xác thực của nó.

Ngay sau khi đoạn phim được lan truyền, một người dùng TikTok tự xưng là hàng xóm của gia đình cô dâu đã cáo buộc Tarman đã bỏ trốn bằng xe máy, chỉ để lại một tấm séc giả, Detik đưa tin.

Tuy nhiên, cơ quan công an và trưởng làng đã kiên quyết bác bỏ tin đồn này.

"Sau khi xác nhận tình hình, sự việc cho thấy cặp đôi hiện đang đi hưởng tuần trăng mật ở Wonogiri", cảnh sát trưởng cho biết vào ngày 10/10. "Điều này đã được xác minh thông qua cuộc gọi video trực tiếp giữa gia đình cô dâu và cặp đôi trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương".

Trưởng làng cũng nói với Detik rằng ông chỉ biết cuộc hôn nhân được tiến hành hợp pháp và theo đúng luật tôn giáo và luật nhà nước, chứ không hề biết rằng nó sẽ gây chấn động trên mạng.

Quá khứ của chú rể cũng bị chú ý sau khi có thông tin cho rằng ông ta từng ngồi tù vì tội lừa đảo.

Hồ sơ từ tòa án quận Indonesia cho thấy một người đàn ông tên là Tarman bin Kariyo Sutirto đã bị kết án hai năm tù vào năm 2022 vì tội gian lận liên quan đến hoạt động kinh doanh kiếm samurai của mình, Kompas đưa tin.

Một thanh tra cảnh sát đã xác nhận hồ sơ vào ngày 10/10.

"Chúng tôi không biết chi tiết về vụ án của Tarman, nhưng dữ liệu có sẵn tại Tòa án quận Wonogiri", ông nói.

Một số tài khoản ngân hàng mang tên Tarman thậm chí còn bị tịch thu làm bằng chứng.

Mặc dù quá khứ của chú rể được chú ý trở lại, cảnh sát nhấn mạnh rằng không có hành vi phạm tội mới nào được báo cáo.

Theo Detik, cảnh sát trưởng cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ người dân nào muốn báo cáo về những hành vi phạm tội đáng ngờ khác do Tarman thực hiện".

Ông cho rằng sự phẫn nộ của công chúng là do lo sợ cho sự an toàn của cô dâu và kêu gọi người dân trong làng giữ bình tĩnh và tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Theo tờ IDN Times, cặp đôi này được cho là chỉ quen nhau một tháng trước khi kết hôn và chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn