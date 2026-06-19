Nữ sinh nhanh trí trốn dưới gầm giường ký túc xá giữa cuộc thảm sát

Khoảng 23h ngày 13/7/1966, Richard Speck mang dao săn và súng lục, đột nhập qua cửa sổ vào ngôi nhà hai tầng bình dị nằm ở khu dân cư trung lưu Jeffrey Manor của thành phố Chicago. Đây là nơi Bệnh viện Cộng đồng Nam Chicago (nay đã đóng cửa) dùng làm ký túc xá cho các sinh viên điều dưỡng.

Richard đi thẳng lên tầng trên có ba phòng ngủ. Cánh cửa đầu tiên hắn gõ là của Corazon Amurao, 23 tuổi, một trong ba sinh viên người Philippines sống trong ký túc xá, và bạn cùng phòng của cô. Hắn nhỏ giọng ra lệnh cho hai cô gái vào phòng ngủ liền kề, đánh thức bốn nữ sinh khác. Sau đó, cả sáu bị dồn vào một phòng ngủ ở góc.

Ngoài Corazon, còn có hai sinh viên người Philippines khác là Merlita Gargullo, 23 tuổi và Valentina Pasion, 23 tuổi; cùng ba người Mỹ là Patricia Matusek, 20 tuổi, Pamela Wilkening, 20 tuổi và Schmale 24 tuổi.

Richard, cựu tù nhân 24 tuổi đến từ bang Illinois, ngồi bệt xuống sàn và nói với các cô gái rằng hắn cần tiền để đến New Orleans. Nhóm nữ sinh nghĩ rằng nếu giữ bình tĩnh và im lặng thì hắn sẽ không làm hại họ.

Richard dùng những mảnh ga trải giường rách để trói cổ tay các cô gái ra phía sau lưng. Sau đó, hắn dẫn lần lượt từng người một ra khỏi phòng ngủ "như những con cừu bị đưa đến lò mổ".

Chính lúc này, Corazon kịp chui xuống gầm giường tầng khi Richard không để ý. Sau đó, cô kể với cảnh sát rằng không ai trong số các bạn hét lên khi bị dẫn ra khỏi phòng, nhưng sau đó cô nghe thấy tiếng khóc bị bóp nghẹt của họ.

Cuộc thảm sát kéo dài 4 tiếng rưỡi. Đến khoảng 6h ngày 14/7/1966, vài giờ sau khi Richard bỏ trốn, Corazon chui ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Cô phát hiện Suzanne Farris, 21 tuổi, chết trong hành lang cạnh phòng tắm trên tầng với nhiều vết đâm vào ngực và cằm. Farris và hai sinh viên khác - Gloria Jean Davy, 22 tuổi, và Mary Ann Jordan, 20 tuổi - đã quay về nhà giữa cuộc giết chóc và cũng chịu chung số phận với những người bạn.

Corazon tìm thấy Patricia, Mary và Pamela trong phòng ngủ phía đông, bị siết cổ và bị đâm. Sau đó, cô phát hiện thi thể của Schmale, Valentina và Merlita trong phòng ngủ phía tây. Dưới tầng, thi thể khỏa thân của Gloria nằm trên ghế sofa.

Trong bộ váy ngủ ngắn, Corazon trèo ra khỏi cửa sổ tầng hai lên gờ tường và la hét suốt 20 phút. Cuối cùng, cô thu hút được sự chú ý của một phụ nữ bên kia đường và nhờ gọi người đến giúp.

Vị trí Corazon Amurao trèo ra từ cửa sổ tầng hai để kêu cứu. Ảnh: Chicago Tribune

Sau đó, Corazon cung cấp cho cảnh sát mô tả về kẻ sát nhân mặt rỗ có hình xăm "Born To Raise Hell" (nghĩa là "Sinh ra để gieo họa") trên cánh tay trái.

Tội ác làm thay đổi nước Mỹ

Vụ án khiến cả nước Mỹ bàng hoàng vì sự phi lý đến khó tin: một cuộc thảm sát không có động cơ rõ ràng, do một kẻ máu lạnh gây ra nhằm vào những phụ nữ trẻ mà hắn chưa từng quen biết.

Vụ thảm sát còn đưa vào từ điển tội phạm của nước Mỹ một khái niệm mới: "giết người hàng loạt ngẫu nhiên" - hành vi tàn sát không có mục tiêu hay động cơ rõ ràng.

William Martin, trợ lý ủy viên công tố viên quận Cook, cho biết đây là vụ giết người hàng loạt ngẫu nhiên đầu tiên của thế kỷ 20, là dấu chấm hết cho một "thời kỳ ngây thơ" của nước Mỹ. Nghĩ đến việc 8 cô gái có thể bị người lạ sát hại ngay trên giường mà không vì điều gì, mọi người đều có ý thức về an toàn hơn nhiều.

Trong hai ngày sau án mạng, cả Chicago chìm trong sợ hãi giữa cuộc truy lùng quy mô lớn để tìm ra hung thủ trước khi hắn có thể gây án lần nữa.

Cuộc truy lùng kết thúc vào ngày 17/7, khi Richard được đưa từ một quán trọ tồi tàn đến Bệnh viện hạt Cook sau một vụ tự tử bất thành và bị bác sĩ điều trị nhận ra hình xăm trên tay.

Quá khứ bất hảo của kẻ sát nhân

Richard sinh năm 1941 tại Kirkwood, Illinois, có tuổi thơ gắn liền với bi kịch và nghèo khó. Bố qua đời vì đau tim khi Richard 6 tuổi, mẹ tái hôn với một kẻ nghiện rượu và bạo hành chưa đầy ba năm sau đó.

Xu hướng bạo lực và bất ổn trong tính cách của Richard xuất hiện từ rất sớm. Hắn bắt đầu nghiện rượu từ năm 12 tuổi. Năm 1955, Richard lần đầu bị bắt vì tội đột nhập trái phép, sau đó là hàng chục vụ bắt giữ trong 8 năm tiếp theo.

Richard học hành sa sút và bỏ học hẳn ở tuổi 16. Hắn làm việc tại một công ty đóng chai và kết hôn với Shirley Malone, 15 tuổi, vào đầu 1962. Con gái duy nhất của Richard chào đời không lâu sau đó, khi hắn đang thụ án 22 ngày tù tại McKinney, Texas.

Từ năm 21 tuổi, Richard liên tục phạm tội, bao gồm làm giả giấy tờ, trộm cắp và hành hung nghiêm trọng. Đến tháng 3/1966, Richard đã bị bắt đến lần thứ 42.

Sự bất mãn của Richard ngày càng dâng cao khi phải làm những công việc lặt vặt không ổn định và bị vợ ly dị. Trong thời gian này, hắn cưỡng hiếp và trộm cắp nhà một phụ nữ 65 tuổi. Richard cũng bị nghi đánh chết một phụ nữ khác. Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, hắn trốn đến Chicago.

Ngày 13/7/1966, thất nghiệp và chán nản, Richard dành cả ngày uống rượu ở các quán rượu tại Chicago. Trong cơn say, hắn chọn ngẫu nhiên một ngôi nhà ở khu phố Jeffrey Manor gần đó để đột nhập, gây ra "tội ác thế kỷ".

Đối mặt nhân chứng trước tòa

Richard bị buộc tội tra tấn và sát hại 8 cô gái một cách có hệ thống, đồng thời cưỡng hiếp ít nhất một nạn nhân.

Hội đồng bác sĩ tâm thần xác định Richard đủ năng lực hầu tòa, đồng thời chẩn đoán hắn mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Phiên tòa xét xử diễn ra tại thành phố Peoria (Illinois), bắt đầu vào ngày 3/4/1967.

Corazon Amurao được các thám tử hộ tống đến tòa án ngày 5/4/1967. Ảnh: Chicago Tribune

Trong suốt phiên tòa kéo dài hai tuần, Richard khăng khăng vô tội và không nhớ gì về các vụ giết người. Lời bào chữa sụp đổ khi Corazon bước từ bục nhân chứng đến chỗ bị cáo đang ngồi, chỉ thẳng ngón tay vào Richard rồi nói: "Chính là hắn".

Với lời khai của Corazon và bằng chứng là dấu vân tay của Richard ở khắp căn nhà, bồi thẩm đoàn chỉ mất 49 phút nghị án rồi tuyên bố Richard có tội và đề nghị án tử hình, ngày 15/4/1967.

Trên tòa, kẻ giết người không hề rơi một giọt nước mắt cho các nạn nhân, chỉ ngồi im và không biểu lộ cảm xúc.

Richard Speck (giữa) bị cảnh sát áp giải đến nhà tù sau bản án tử hình. Ảnh: Chicago Tribune

Năm 1972, bản án của Richard được thay đổi từ tử hình thành 8 bản án liên tiếp, mỗi bản án từ 50 đến 150 năm tù. Trong thời gian bị giam giữ tại Trung tâm Cải huấn Stateville, hắn tiếp tục gây rối và sử dụng ma túy.

Richard được đặt biệt danh là "Người Chim" vì nuôi chim sẻ trong phòng giam. Trong cuốn sách Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, chuyên gia lập hồ sơ tội phạm John E. Douglas kể lại cách Richard chăm sóc một con chim sẻ bị thương cho đến khi khỏe lại và đặt nó trên vai.

Khi một quản giáo nói không được phép nuôi thú cưng trong tù, Richard lập tức ném con chim vào một chiếc quạt đang quay. Viên quản giáo ngỡ ngàng hỏi tại sao lại giết con chim yêu quý, Richard trả lời: "Nếu tôi không thể có nó, thì không ai có thể".

Richard chết vì nhồi máu cơ tim vào ngày 5/12/1991, ở tuổi 49. Không ai đến nhận thi thể nên hắn được hỏa táng và rải tro cốt ở một địa điểm không được tiết lộ gần thành phố Joliet, Illinois.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net