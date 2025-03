Cụ bà hoảng loạn đến ngân hàng chuyển 400 triệu đồng sau cú điện thoại từ số lạ

Ngày 29-3, Công an phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp ngân hàng Agribank kịp thời ngăn chặn người phụ nữ chuyển số tiền 400 triệu đồng cho kẻ giả danh công an.

Trước đó, vào chiều 27-3, tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Phương Lâm, TP Hòa Bình, bà N.T.H. (SN 1949, trú tại tổ 15, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) đến giao dịch chuyển số tiền 400 triệu đồng. Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng phát hiện dấu hiệu bà H. có khả năng là nạn nhân của một vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng nên đã báo cho Công an phường Phương Lâm.

Nhờ Công an phường Phương Lâm và các cán bộ ngân hàng giải thích, bà H. đã không chuyển 400 triệu đồng cho kể xấu. Ảnh: Công an cung cấp

Qua làm việc, bà H. cho biết trước đó có 1 đối tượng tự xưng là cán bộ công an thông báo bà có liên quan đến một tổ chức tội phạm ma túy.

Đối tượng này yêu cầu bà H. phải chuyển nộp số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh mình vô tội.

Đối tượng này cũng yêu cầu bà H. không được báo cho bất cứ ai, nếu để lộ sẽ bị bắt. Do hoảng loạn, bà H. đã đến ngân hàng để chuyển tiền cho đối tượng.

Xác định đây là hành vi của các nhóm đối tượng lừa đảo, Công an phường Phương Lâm đã giải thích để bà H. nhận thức được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Kết quả hành vi lừa đảo đã bị ngăn chặn, tài sản của bà H. được đảm bảo an toàn.

Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo người dân cần cảnh giác, đồng thời tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn này, tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo. Người dân lưu ý khi làm việc, cơ quan công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông báo qua công an địa phương. Lực lượng công an tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Người dân khi nhận được các cuộc gọi điện thoại có dấu hiệu bất thường, cần đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo và được hướng dẫn cụ thể, không làm theo đề nghị của các cá nhân, tổ chức khi chưa xác thực danh tính.

Tác giả: Phạm Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động