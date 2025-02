Xôn xao clip xe ô tô không nhường đường xe cấp cứu vì dừng đèn đỏ

Chiếc xe cấp cứu không thể vượt lên dù đã ra tín hiệu xin nhường đường - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngày 10-2, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ghi lại tình huống giao thông giữa xe cấp cứu và xe con trên đường ở thành phố Vinh nhận được nhiều ý kiến quan tâm của dư luận.

Theo đoạn video dài gần một phút do người dân ghi lại từ phía sau, sáng 10-2, một chiếc xe vận chuyển cấp cứu chạy hướng từ trung tâm thành phố Vinh ra sân bay Vinh trên đại lộ Lê Nin.

Khi tới nút giao ngã tư giữa đại lộ Lê Nin - đường Phạm Đình Toái, chiếc xe cấp cứu liên tục bấm tín hiệu đèn, còi xin nhường đường.

Tuy nhiên, lúc này các xe cộ đang dừng đèn đỏ còn khoảng 15 giây. Phía trước xe cấp cứu còn một chiếc ô tô màu đen nên xe cứu thương không thể vượt lên. Chỉ đến khi tín hiệu đèn giao thông chuyển màu xanh thì xe cấp cứu mới di chuyển được.

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ các ý kiến trái chiều.

Trước đó, từ ngày 22-1, hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông của Công an tỉnh Nghệ An lắp đặt tại 191 điểm trên địa bàn thành phố Vinh bắt đầu hoạt động.

Tại khu vực ngã tư xảy ra sự việc trên có lắp đặt camera phạt nguội. Một số người nhận định có thể do tài xế ô tô màu đen sợ phạt nguội nên không nhường đường cho xe cấp cứu.

"Đề nghị Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh nên tuyên truyền công khai để người dân nắm rõ việc vượt đèn đỏ để nhường đường các xe ưu tiên có bị phạt hay không. Bây giờ người dân sợ bị phạt, sợ phải xuống giải trình, khó giải trình nên mới vậy", bạn Hoàng Vinh kiến nghị.

Bạn Trần Châu chia sẻ mình đã phải ngồi trên xe cấp cứu ba lần, ai đã từng ngồi trên đó để đưa người đi viện mới hiểu được cảm giác của từng giây phút trôi qua. Xin hãy nhường đường cho xe cấp cứu.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, một cán bộ Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị sẽ hậu kiểm cả video để đánh giá tình huống trước khi đưa ra quyết định xử phạt, tránh chuyện "phạt nhầm".

Theo khoản 5, điều 27, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường… cho xe cứu thương. Nếu người điều khiển ô tô không nhường đường có thể bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng (theo quy định tại điểm b, khoản 6, điều 6, nghị định 168/2024).

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ