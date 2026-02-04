CSGT đảm bảo ATGT phục vụ người dân về quê đón Tết

Đại tá Phạm Quang Huy (Phó cục trưởng Cục CSGT) cho hay, trước và sau Tết nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhất là người từ các thành phố lớn về quê sum họp. Nhiều người sử dụng xe máy chạy quãng đường dài, chở người thân và đồ đạc cồng kềnh, nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", Cục CSGT đã đề nghị Trưởng phòng CSGT công an các đơn vị, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, CSGT sẽ chủ động phương án, bố trí lực lượng và xe đặc chủng thường trực để dẫn đường, hỗ trợ các đoàn ô tô chở người lao động, đoàn xe máy chở người dân về quê trên các tuyến trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố lớn hay khu công nghiệp.

"Các tổ công tác ưu tiên hỗ trợ những đoàn xe do công đoàn, doanh nghiệp, tổ chức xã hội chở người dân có nhu cầu về quê đón Tết", Cục CSGT thông tin.

Lực lượng chức năng trên cả nước cũng lập nhiều điểm hỗ trợ dọc các tuyến đường, sẵn sàng hỗ trợ xử lý tình huống hay sự cố giao thông xảy ra khi người dân di chuyển.

Đồng thời, phối hợp với liên đoàn lao động, công đoàn cơ sở, doanh nghiệp và ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất cùng chính quyền địa phương để thống nhất lộ trình, công khai thời gian và địa điểm để người dân tập hợp đi theo từng đoàn.

Cũng theo Cục CSGT, các tổ công tác sẽ làm việc với tinh thần xuyên suốt là phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là mỗi người tham gia giao thông cần tự giác chấp hành các quy tắc.

CSGT khuyến cáo, trước khi khởi hành tài xế nên kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của xe, nhất là khi đi các cung đường đèo dốc; đồng thời, chọn lộ trình di chuyển và khung giờ phù hợp. Đặc biệt, mọi tài xế cần giữ tỉnh táo trong quá trình lái xe.

Trường hợp xe gặp sự cố trên đường, việc đầu tiên cần làm là bật đèn khẩn cấp, sau đó đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm như tam giác phản quang, cọc tiêu hình nón... cách xe tối thiểu 150m để báo hiệu cho xe khác.

Đồng thời, phải đề nghị tất cả người trên xe ra ngoài, di chuyển ra phía sau lan can đường hoặc khu vực càng xa làn đường xe chạy càng tốt. Sau đó, có thể thông báo cho Cục CSGT qua số hotline 19008099.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV