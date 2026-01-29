CSGT cảnh báo tai nạn do nổ lốp khi chạy trên cao tốc dịp cận Tết Nguyên đán 2026

Trường hợp xe tải nổ lốp tự gây tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, ngày 17-10-2025 - Ảnh: C08

Ngày 29-1, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết thời gian qua trên tuyến cao tốc do đơn vị đảm trách TP.HCM - Vân Phong liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn tự gây ra, nguyên nhân do nổ lốp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông.

Điển hình, lúc 8h30 ngày 17-10-2025, xe tải do tài xế N.Đ.L. (33 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm lái chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng), bất ngờ nổ lốp sau khiến xe chao đảo, lật ngang và va vào dải phân cách. Rất may vụ việc không gây thương vong, song xe bị hư hỏng nặng.

Vào 0h ngày 24-1, một xe cứu thương đang chạy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang cũng gặp sự cố nổ lốp khi đang di chuyển với tốc độ cao. May mắn cả tài xế và những người trên xe đều an toàn.

Gần nhất, trưa 28-1, ô tô con chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xảy ra tình trạng nổ lốp, tự gây tai nạn. Dù không có thương vong về người, nhưng sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của sự cố tưởng chừng "kỹ thuật nhỏ" này.

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6, nổ lốp trên cao tốc giống như một "quả bom" phát nổ bất ngờ, bởi xe đang di chuyển với tốc độ cao, tài xế gần như không có thời gian phản ứng.

Các nguyên nhân phổ biến dẫn đến nổ lốp gồm: Lốp xe đã mòn, nứt, lão hóa, quá hạn sử dụng; lốp kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; xe chở quá tải, quá số người quy định; di chuyển đường dài trong điều kiện nắng nóng, áp suất lốp không đúng chuẩn; va chạm với vật cứng, ổ gà, mảnh kim loại rơi vãi trên mặt đường...

Khi lốp nổ, xe có thể mất lái đột ngột, lật ngang, lao sang làn khác hoặc va chạm với các xe xung quanh. Trên cao tốc, nơi các xe chạy với vận tốc lớn, hậu quả của những tai nạn này thường rất nghiêm trọng.

Cũng theo lãnh đạo Đội 6, tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong là trục giao thông chiến lược, kết nối siêu đô thị TP.HCM với các trung tâm du lịch, kinh tế biển lớn như Phan Thiết, Cam Ranh, Nha Trang và đặc biệt là đặc khu kinh tế Vân Phong.

Tuyến đường này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ hơn 10 giờ xuống còn khoảng 5 - 6 giờ. Chính vì vậy, dự báo trong dịp Tết Nguyên đán 2026, lượng xe đổ dồn về hướng miền Trung sẽ tăng từ 200 - 300% so với ngày thường.

Áp lực giao thông lớn, vì vậy việc tài xế không kiểm tra kỹ "xế yêu" trước chuyến đi dài, khiến nguy cơ nổ lốp và tai nạn tăng cao.

Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cao tốc dịp cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông số 6 khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ lốp xe trước khi lên cao tốc như độ mòn, vết nứt, áp suất lốp đúng tiêu chuẩn...

Sử dụng lốp có nguồn gốc rõ ràng, bảo dưỡng tại các trung tâm dịch vụ uy tín. Không chở quá tải, không chở quá số người quy định, vì lốp xe được thiết kế chịu tải đúng theo thông số kỹ thuật của nó. Đảm bảo sức khỏe, nghỉ ngơi đầy đủ; với các chuyến đi dài nên có 2 tài xế thay phiên nhau lái.

Trong trường hợp không may xảy ra nổ lốp trên cao tốc, tài xế cần giữ bình tĩnh, cầm chặt vô lăng, nhả ga từ từ, không đạp phanh gấp, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt biển cảnh báo cách xe ít nhất 150m sau đó gọi số hotline 19008099 để được hỗ trợ.

Lực lượng Đội Cảnh sát giao thông số 6 thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường tuần tra lưu động, kiểm soát chặt chẽ trên các đoạn tuyến cao tốc trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn, đảm bảo cho người dân lưu thông an toàn, thuận tiện.

Một lốp xe gặp sự cố khi chạy trên cao tốc - Ảnh: C08

Ô tô tự va vào dải phân cách trên cao tốc khi nổ lốp - Ảnh: C08

Xe tải lật ngang trên cao tốc vì nổ lốp - Ảnh: C08

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ