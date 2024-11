Công Vinh chia sẻ về con đường giành Quả bóng vàng cho đàn em

Danh sách đề cử các hạng mục của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2024 Quả bóng vàng nam: Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (CLB Nam Định), hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Công an Hà Nội), tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (CLB Quảng Nam/CLB Công an Hà Nội), hậu vệ Nguyễn Thanh Bình (CLB Thể Công Viettel), hậu vệ Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội), tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội), hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB Nam Định), tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Thể Công Viettel/CLB Ninh Bình), thủ môn Nguyễn Filip (CLB Công an Hà Nội), tiền vệ Nguyễn Quang Hải (CLB Công an Hà Nội), tiền đạo Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội), tiền đạo Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương), tiền vệ Khuất Văn Khang (CLB Thể Công Viettel), thủ môn Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định/CLB Ninh Bình), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương), thủ môn Trần Nguyên Mạnh (CLB Nam Định), tiền vệ Châu Ngọc Quang (CLB HAGL), tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội), tiền đạo Hoàng Vũ Samson (CLB Quảng Nam), tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa), hậu vệ Vũ Văn Thanh (CLB Công an Hà Nội), tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (CLB Nam Định), tiền vệ Cao Văn Triền (CLB Nam Định), tiền vệ Tô Văn Vũ (CLB Nam Định). Quả bóng vàng nữ: Thủ môn Khổng Thị Hằng (CLB Than khoáng sản Việt Nam), tiền đạo Nguyễn Thị Trúc Hương (CLB Than khoáng sản Việt Nam), hậu vệ Chương Thị Kiều (CLB TP.HCM), tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TP.HCM), tiền đạo Huỳnh Như (CLB Lank/CLB TP.HCM), thủ môn Trần Thị Kim Thanh (CLB Thái Nguyên T&T), hậu vệ Trần Thị Thu Thảo (CLB TP.HCM), tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy (CLB Thái Nguyên T&T), tiền vệ Trần Thị Thùy Trang ( CLB TP.HCM), tiền vệ Nguyễn Thị Vạn (CLB Than khoáng sản Việt Nam), tiền vệ Dương Thị Vân (CLB Than khoáng sản Việt Nam), tiền đạo Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội I). Quả bóng vàng futsal: fixo Nguyễn Mạnh Dũng (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM), pivo Nguyễn Đa Hải (CLB Thái Sơn Bắc), ala Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM), thủ môn Phạm Văn Tú (CLB Thái Sơn Bắc), fixo Nhan Gia Hưng (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM), ala châu Đoàn Phát (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM), pivo Nguyễn Thịnh Phát (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM), ala Từ Minh Quang (CLB Thái Sơn Bắc), ala Ngô Ngọc Sơn (CLB Sahako), thủ môn Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM). Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Alan Sebastio (CLB Bình Định/Công an Hà Nội), Hendrio (CLB Nam Định), Jeferson Elias (CLB Công an Hà Nội), thủ môn Patrick Lê Giang (CLB TP.HCM), Rimario (CLB Thanh Hóa), Joseph Mpande (CLB Hải Phòng/Nam Định), Lucas Vinicius (CLB Hải Phòng), Olaha (SLNA), Rafaelson (CLB Nam Định). Cầu thủ trẻ nam (U21) xuất sắc: Nguyễn Đình Bắc (CLB Quảng Nam/Công an Hà Nội), Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương), Nguyễn Phi Hoàng (CLB Đà Nẵng), Khuất Văn Khang (CLB Thể Công Viettel), thủ môn Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Công Phương (CLB Thể Công Viettel), Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa), Nguyễn Văn Trường (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Tùng (CLB Hà Nội), Nguyễn Quốc Việt (HAGL/Ninh Bình). Cầu thủ trẻ nữ (U21) xuất sắc: Hoàng Thị Ngọc Ánh (CLB Thái Nguyên T&T), Vũ Thị Hoa (CLB Phong Phú Hà Nam), Nguyễn Thị Thùy Linh (CLB TP.HCM), Đỗ Thị Ánh Mỹ (CLB Hà Nội), Lưu Hoàng Vân (CLB Phong Phú Hà Nam).