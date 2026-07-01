Công văn hỏa tốc: 21 tỉnh, thành được yêu cầu khẩn trương ứng phó thời tiết nguy hiểm

Trước diễn biến của vùng áp thấp trên khu vực miền Trung Philippines có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đã có công văn hỏa tốc gửi UBND 21 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trên khu vực miền Trung Philippines đang xuất hiện một vùng áp thấp. Dự báo trong những ngày tới, vùng áp thấp này có khả năng di chuyển vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây ảnh hưởng đến thời tiết trên biển và các địa phương ven biển.

Ngoài ra, đêm 30/6 và ngày 1/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau; phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5-6, giật cấp 7-8; vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Danh sách 21 tỉnh thành cần triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tp.Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang.

Cục Khí tượng - thủy văn cũng dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, từ khoảng ngày 4 đến 7/7, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Cơ quan khí tượng đề xuất với các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn