Công ty Nông công nghiệp 3/2: Lãi mỏng, dòng tiền âm, nợ phải trả tăng mạnh

Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 (tiền thân là Công ty TNHH MTV Nông - Công nghiệp 3/2) được thành lập ngày 4/11/2010, có trụ sở và nhà máy tại Xã Minh Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 hiện có vốn điều lệ gần 16 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn do Nhà nước quản lý khoảng 36%; Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An đang nắm giữ 25%; ông Lê Huy Dũng (nguyên Giám đốc doanh nghiệp này) nắm giữ 9% và 1 cổ đông chiến lược khác là ông Nguyễn Viết Dũng đang nắm giữ 12/% cổ phần, phần còn lại do một số cán bộ công nhân viên nắm giữ.

Trụ sở Công ty Cổ phần nông công nghiệp 3/2.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông sản. Trong đó, cao su khô (chiếm 67% doanh thu 2021), chè khô (chiếm 28% doanh thu 2021) là hai sản phẩm kinh doanh chính. Hoạt động sản xuất kinh doanh có xu hướng phát triển tương đối ổn định trong 3 năm gần đây khi công ty bắt đầu có lãi trong 2 năm 2020 - 2021. Tuy nhiên, con số lợi nhuận là không đáng kể.

Được biết, công ty đang dự định tăng vốn điều lệ khoảng 10,080 tỷ đồng. Mục đích của việc tăng vốn điều lệ nhằm đầu tư, thực hiện dự án sản xuất kinh doanh chè. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được do phía cổ đông nhà nước bác bỏ vì không phù hợp với định hướng thoái vốn tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ

Theo dữ liệu của VietnamFinance, trong 3 năm gần đây, tổng tài sản của Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 gia tăng đáng kể. Cụ thể, từ mức gần 20 tỷ đồng vào năm 2019, tổng tài sản của doanh nghiệp này đã tăng lên 25,5 tỷ đồng vào năm 2020 và 29,2 tỷ đồng vào năm 2021.

Chiếm phần lớn trong tổng tài sản của Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 là tài sản dài hạn, đặc biệt là tài sản dở dang. Tính đến tháng 12/2021, tài sản dở dang dài hạn chiếm tới hơn 41% tổng tài sản của công ty.

Bảng cân đối kế toán của Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 cũng cho thấy các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp này đang ngày một gia tăng mạnh hơn. Từ mức 3,8 tỷ đồng vào năm 2019, các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp đã lên đến hơn 8,8 tỷ đồng vào năm ngoái.

Về nguồn vốn, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ loanh quanh khoảng từ 14,6 - 15,5 tỷ đồng thì nợ phải trả của Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 lại có chiều hướng tăng mạnh trong giai 3 năm qua.

Cụ thể, năm 2019, nợ phải trả của Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 là 5,3 tỷ đồng. Sau đó tăng gấp đôi lên 10,6 tỷ đồng vào năm 2020. Tính đến hết năm 2021, nợ phải trả của doanh nghiệp này là 13,7 tỷ đồng. chiếm đến hơn 47% nguồn vốn của doanh nghiệp này.

Tất cả các khoản nợ của Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 đều là nợ ngắn hạn, trong đó có xu hướng gia tăng mạnh nhất là nợ vay. Từ mức 300 triệu đồng, sau 3 năm, nợ vay của công ty đã tăng gần 25 lần, lên mức 7,3 tỷ đồng.

Hiện nay, cổ đông Công ty đang quan tâm về nguồn gốc khoản nợ ngắn hạn 7,3 tỷ đồng, vì cho rằng quyết định vay và đầu tư của lãnh đạo Công ty là không phù hợp, dẫn đến sản xuất kinh doanh thua lỗ.

Theo dữ liệu của VietnamFinance, trong giai đoạn 2019 - 2021, Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 kinh doanh khá hiệu quả. Minh chứng cho điều này là việc doanh thu thuần gia tăng khá ấn tượng.

Cụ thể, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 đã tăng từ mức 15,8 tỷ đồng vào năm 2019, lên 23,3 tỷ đồng vào năm 2020. Năm 2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt hơn 34,2 tỷ đồng.

Dù vậy, do giá vốn bán hàng cũng không ngừng gia tăng nên lợi nhuận gộp của Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 cũng chẳng còn lại là bao, lần lượt ở mức: 1,9 tỷ đồng; 1,8 tỷ đồng và hơn 3,3 tỷ đồng.

Khấu trừ đi các chi phí (lãi vay, bán hàng, quản lý doanh nghiệp), Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 lỗ 86 triệu đồng vào năm 2019. Năm 2020, doanh nghiệp báo lãi 343 triệu đồng và năm 2021 lãi 682 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 có lẽ đến từ dòng tiền. Bảng lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp thể hiện dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đều âm trong 3 năm qua và ngày một trầm trọng hơn.

Cụ thể, năm 2019, dòng tiền kinh doanh của Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 âm 356 triệu đồng, năm 2020 âm 827 triệu đồng và năm 2021 âm tới gần 2 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh biểu thị cho việc hoạt động kinh doanh có thu được tiền về không. Dòng tiền âm có nghĩa rằng công ty chỉ ghi nhận lãi trên sổ sách chứ không thu được tiền về.

