Công ty Minh Khang và 220 doanh nghiệp Nghệ An bị cưỡng chế vì nợ thuế

Ngành thuế địa phương cho hay đến thời điểm ngày 30/11/2022, các doanh nghiệp trong danh sách còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tổng số tiền trên 827 tỷ đồng. Trong số này, nhiều doanh nghiệp đã bị cưỡng chế nợ thuế bằng cách trích tiền từ tài khoản; phong tỏa tài khoản của người nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

Đứng đầu danh sách các doanh nghiệp nợ thuế tại Nghệ An là Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (địa chỉ tại số 9-11E, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, TP.HCM) với số tiền nợ lên tới hơn 312 tỷ đồng.

Công ty TNHH TM Minh Khang hiện nợ hơn 312 tỷ đồng tiền thuế

Công ty TNHH Thương mại Minh Khang là chủ đầu tư dự án “Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị vật tư y tế và nhà ở” tại xã Nghi Phú, TP.Vinh. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 521/QĐ.UBND.ĐT ngày 6/2/2007.

Dự án bao gồm các hạng mục như: 1 khách sạn 3-4 sao với diện tích 3.792 m2; siêu thị dược - thiết bị y tế, văn phòng cho thuê 3.350 m2; khu khám chữa bệnh 368 m2; nhà ở liền kề 115 m2/50 hộ, nhà biệt thự 350 m2/15 hộ, nhà phố vườn 184 m2/15 hộ, nhà ở xã hội và nhà công nhân viên từ 45 - 90 m2/90 hộ; đất giao thông 1,35 hecta và các hạng mục công trình công cộng khác. Dự án có tổng diện tích 7,86 ha và tổng vốn đầu tư gần 800 tỉ đồng. Tuy vậy quá trình triển khai liên tục vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Liên quan sai phạm tại dự án này, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nối tiếp Công ty Minh Khang trong danh sách doanh nghiệp nợ thuế khủng tại Nghệ An là các "ông lớn" trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản như Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng & Xây lắp thương mại BMC (phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) nợ hơn 63 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây dựng 16 Vinaconex (16 đường An Dương Vương, phường Trường Thi, TP.Vinh) nợ hơn 66 tỷ đồng; Công ty TNHH An Thịnh Khang (xóm 4, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nợ hơn 63 tỷ đồng; CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 hơn 24,8 tỷ đồng...

Theo Cục Thuế tỉnh Nghệ An, trước thực trạng nhiều "chúa chổm" nợ thuế kéo dài, các lực lượng đơn vị này đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở nhưng chỉ nhận được thái độ chây ỳ, không thiện chí thực hiện nghĩa vụ từ các doanh nghiệp.

Cục thuế tỉnh Nghệ An đề nghị tạm hoãn xuất cảnh với nhiều giám đốc doanh nghiệp

Liên quan sự việc, Cục Thuế tỉnh Nghệ An vào tháng 11 phát đi thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều giám đốc doanh nghiệp có trụ sở tại địa phương liên quan nợ thuế.

Cụ thể, Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ 2 (Cục Thuế tỉnh Nghệ An) có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Phan Văn Đương (SN 1979, trú huyện Yên Thành, Nghệ An), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Thiên Minh.

Chi Cục thuế khu vực Sông Lam 1 (Cục Thuế tỉnh Nghệ An) có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 ông Dương Hoàng Ân (SN 1958, trú quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH cát sỏi Cầu Rộ Thanh Chương, nợ thuế hơn 1,1 tỷ đồng; Nguyễn Bá Lương (SN 1967, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) - Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Bá Lương, nợ hơn 2,9 tỉ đồng.

Trước đó, cuối tháng 10/2022, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũng có văn bản thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 Giám đốc doanh nghiệp cùng trú tại địa phương chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gồm Trần Văn Long (SN 1976, trú TP.Vinh) - Giám đốc Công ty Cổ phần 482; Nguyễn Hồng Sơn (SN 1956, trú TP.Vinh) - Giám đốc Công ty Cổ phần hoá chất Vinh; Phan Xuân Hải (SN 1963, trú huyện Yên Thành) - Giám đốc Công ty TNHH XNK may Cường Thịnh; Trần Văn Noãn (SN 1959, trú TP.Vinh) - Giám đốc công ty TNHH Tường Nguyên; Vũ Văn Hoàng (SN 1972, trú huyện Yên Thành) - Giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Hưng; Hoàng Quốc Hưng (SN 1984, trú huyện Yên Thành) - Giám đốc Công ty TNHH Ly Hưng...

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn