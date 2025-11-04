Công ty có hồ nước vỡ gây chết người ở Tuy Phong đang làm những công trình gì trên núi?

Đoạn bờ bị vỡ khiến nước trong hồ chứa của Công ty TNHH Trang Trại Việt Phong Phú đổ tràn xuống dưới, như quả bom nước càn quét qua khu dân cư trong đêm 1-11 - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Tối 3-11, ông Phạm Thành Bắc - Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng - cho biết chính quyền đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trạng khu vực dự án của Công ty TNHH Trang Trại Việt Phong Phú, sau sự cố vỡ hồ nước làm 1 người chết và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của nhân dân.

Theo ông Bắc, trước mắt UBND xã Tuy Phong mới chỉ phối hợp kiểm tra, đo đạc khu vực hồ chứa, phạm vi dự án của công ty, chưa có kết luận cuối cùng.

Từng xảy ra sự cố tràn nước ở một hồ khác

Phóng viên đặt vấn đề trước đây hồ chứa nước của công ty trên từng xảy ra sự cố, kết quả xử lý như thế nào? Trả lời, ông Bắc cho hay cách đây khoảng 1 tháng từng xảy ra sự cố nước trong một hồ chứa khác của dự án này tràn xuống khu dân cư.

Vị Chủ tịch UBND xã Tuy Phong cho hay khu vực Công ty Trang Trại Việt Phong Phú làm dự án có nhiều hồ chứa nước với dung tích lớn nhỏ khác nhau.

Sau sự cố lần trước, UBND xã Tuy Phong đã kiểm tra hiện trạng, yêu cầu công ty không được tác động, tích nước thêm. Đồng thời xã yêu cầu lắp thêm nhiều camera để giám sát các hồ còn lại, trong đó có hồ vừa bị vỡ.

"Lẽ ra thứ Tư này xã sẽ phối hợp giám sát việc công ty đền bù thiệt hại cho người dân đối với sự cố tràn nước lần trước, nhưng chưa làm được thì xảy ra sự cố nặng nề này", ông Bắc nói.

Theo quan sát của phóng viên Tuổi Trẻ Online, hiện khu vực dự án trên núi của Công ty Trang Trại Việt vẫn còn 2 hồ còn nước - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Đối với một số công trình xây dựng khác, ông Bắc cho rằng do đây là dự án đã cấp quyết định đầu tư của cấp tỉnh nên cho phép xây dựng một số công trình. Tuy nhiên việc công ty xây dựng đúng trong giấy phép hay không thì phải kiểm tra lại toàn bộ.

Tương tự, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết khu vực dự án rộng khoảng 400ha không nằm trong quy hoạch ba loại rừng từ lâu. Mặc dù từ phía dưới nhìn lên là đồi núi, nhưng khu vực dự án là vùng trũng rộng lớn được người dân canh tác từ trước.

"Đại công trình" trên núi

Men theo con đường đất đỏ ngoằn ngèo, sạt lở nham nhở sau sự cố vỡ hồ chứa nước, phóng viên Tuổi Trẻ Online quan sát khu vực dự án nông nghiệp của Công ty TNHH Trang Trại Việt Phong Phú do ông Trần Quang Tính làm Giám đốc nằm trên núi cao, cách khu dân cư gần 6km.

Công trình xây dựng kiên cố, kiến trúc lạ trong "đại công trình" của Công ty Trang Trại Việt Phong Phú - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Đường lên dự án từng do ông Tính tự mở để vận chuyển vật liệu và nông sản nay đã bị chia cắt bởi những vạt đất đá trượt dài, xe cơ giới không thể lên được, nhiều đoạn cây rừng ngã đổ chỉ còn đủ chỗ cho người đi bộ len lỏi.

Trên đỉnh dốc, khu dự án hiện rõ như một "đại công trình" giữa rừng. Nhiều hạng mục đã được thi công như hồ chứa nước, đường nội bộ, công trình xây dựng kiên cố, cùng các khu trồng chanh dây công nghệ cao trải dài.

Đường đi do ông Trần Quang Tính tự mở bị sạt lở, xe tải bị kẹt lại trên núi - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Ngoài ra, giữa khoảng trống của "đại công trường" này còn máy đào, xe lu, xe trộn bê tông, xe ben vẫn án ngữ, phủ bụi đỏ và bùn đất, dấu hiệu cho thấy công việc từng diễn ra rầm rộ trước khi bị vỡ hồ.

Theo quan sát đã có hai hồ nước bị vỡ đập đất, đã khô cạn. Từ xa, còn hai hồ chứa nước khác hiện lên lưng chừng núi. Hai hồ này hiện vẫn còn nước trong hồ.

Người dân địa phương cho biết từ ngày xảy ra mưa lớn không ai dám lên khu vực này, vì lo ngại sạt lở tiếp diễn.

"Chỗ đó giờ nguy hiểm lắm, chỉ thấy máy móc nằm chỏng chơ thôi. Cả con đường ông ấy mở lên giờ sập hết rồi" - anh Bông, người địa phương, lo lắng nói.

Nhiều công trình đầu tư nông nghiệp công nghệ cao vẫn còn thi công dang dở - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Sau khi sự cố vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang Trại Việt Phong Phú xảy ra trong đêm 1-11, UBND xã Tuy Phong đã thành lập 5 tổ thực hiện việc khảo sát và khắc phục hậu quả. Theo kết quả ban đầu, tại thực địa dự án có hai hồ chứa nước bị vỡ vách ngăn tạo lượng nước lớn đổ về hạ lưu gây ra sự cố. Trong đó có một hồ chứa nước lớn, diện tích khoảng 18,4ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 48m. Hồ còn lại chứa nước nhỏ liền kề với diện tích khoảng 4,1ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 37m. Cũng theo UBND xã Tuy Phong, nguyên nhân ban đầu là do mưa lớn kéo dài nhiều giờ tại khu vực đầu nguồn, làm vỡ bờ ao chứa nước của dự án Trang Trại Việt. Đồng thời địa hình dốc và hệ thống tiêu thoát nước nhỏ, dẫn đến nước dồn nhanh về hạ lưu gây thiệt hại hoa màu và một số tài sản của người dân.

