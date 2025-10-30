Công Phượng báo tin vui

Công Phượng trở lại trong buổi tập chiều 29/10 của Trường Tươi Đồng Nai. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai FC.

Trang chủ đội bóng miền Đông Nam Bộ đăng tải những hình ảnh của Công Phượng kèm dòng chú thích: “Có ai đang chờ đợi sự trở lại của đội trưởng Nguyễn Công Phượng không?”. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ của chân sút người Nghệ An cũng như người hâm mộ của đội bóng đã để lại những lời động viên, mong anh sớm trở lại.

Tiền đạo sinh năm 1995 ra sân với đầu gối phải vẫn được băng bó kỹ. Tuy nhiên khuôn mặt rạng rỡ và tinh thần tích cực cho thấy anh đang dần lấy lại thể trạng tốt nhất.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Công Phượng cười tươi, thực hiện các bài khởi động nhẹ cùng đồng đội và trao đổi ngắn với HLV Nguyễn Việt Thắng. Dù chưa thể tham gia trọn vẹn giáo án, sự xuất hiện của anh vẫn tạo bầu không khí tích cực cho toàn đội.

Kể từ đầu mùa giải 2025/26, Công Phượng chưa thi đấu phút nào. Dù vậy, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng đang có chuỗi trận ấn tượng. Ở đấu trường Cúp Quốc gia, họ đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 3-1 để giành quyền vào vòng 1/8. Tại giải hạng Nhất, CLB Đồng Nai có 3 trận thắng, 2 hòa, giành 11 điểm và xếp thứ ba sau 5 vòng.

