Công nhân đường sắt cứu cụ bà thoát nạn trong gang tấc

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào hồi 8 giờ 52 phút sáng ngày 20/4, tại Km271+320 thuộc khu gian Yên Lý, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. Theo hình ảnh từ camera an ninh khu vực ghi lại, vào thời điểm trên, một cụ bà đang mải mê nhặt ve chai ngay trên đường ray.

Do sơ suất và thiếu quan sát, cụ bà đã không hề hay biết đoàn tàu đang lao tới với tốc độ cao, bất chấp tín hiệu còi tàu vang lên dồn dập cùng những tiếng tri hô cảnh báo của người dân xung quanh.

Chỉ vỏn vẹn 2 giây sau, đoàn tàu ASY1 đã sầm sập lao qua đúng vị trí bà cụ vừa đứng.

Trong lúc đó, anh Dương Văn Kiên, công nhân duy tu thuộc Cung đường Yên Lý (Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh), đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến. Vừa di chuyển vào vị trí an toàn theo lệnh để nhường đường cho tàu chạy, anh Kiên bất ngờ phát hiện cụ bà vẫn thản nhiên đi bộ trên đường sắt và không có phản ứng gì trước nguy hiểm cận kề. Nhận thấy tính mạng của người dân đang bị đe dọa nghiêm trọng, anh Kiên đã không chút do dự, lập tức lao tới và dùng hết sức mình kéo cụ bà ra khỏi phạm vi đường ray.

Sự quyết đoán và tinh thần dũng cảm của anh Kiên đã giúp cụ bà thoát khỏi vụ tai nạn chỉ trong gang tấc. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng nhưng cũng vô cùng cảm phục trước hành động của người công nhân đường sắt.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: baotintuc.vn