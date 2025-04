Báo và Đài của tỉnh Nghệ An sẽ hợp nhất từ 1/5

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/5/2025. Thông tin này được ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An diễn ra vào chiều nay 17/4.

Sau hợp nhất, cơ cấu tổ chức bộ máy của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An gồm Ban Biên tập và 12 phòng chuyên môn trực thuộc, giảm 4 phòng.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy Nghệ An

Theo dự thảo Đề án, tên gọi sau hợp nhất là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An, tiếng nói của Đảng, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An; cầu nối thông tin giữa Đảng bộ, Chính quyền với Nhân dân.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, hoạt động báo chí, truyền thông theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng truyền thông khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An . Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi hợp nhất, tổng số người lao động của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là 257 người (trong đó 169 viên chức, 88 lao động hợp đồng) sẽ được bố trí, sắp xếp phù hợp sau khi có quyết định hợp nhất và quy định về chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện hợp nhất nguyên trạng về tài sản, tài chính, ngân sách và các nội dung liên quan (nếu có) của Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thành Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đảm bảo theo quy định.

Tài chính của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An do ngân sách tỉnh đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là đơn vị dự toán cấp 1 của ngân sách tỉnh.

Đại biểu tham quan Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đảng bộ Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/5/2025.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn